Маска из калины и шампунь с яйцами: как сохранить красоту в зимний период

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На следующей неделе синоптики обещают наступление метеорологической зимы — в столицу вернутся морозы. В защите от холодов и непогоды особенно нуждаются наше лицо, руки, волосы. Врач дерматолог-косметолог Ольга Леонова рассказала «Вечерней Москве», как подготовиться к зимнему сезону.

— После летнего солнца может возникнуть нежелательная пигментация, которую очень хорошо убирает курс пилинга. Плюс эти процедуры еще и обновляют кожу. Улучшают цвет лица, омолаживают, разглаживают морщинки.

Также хороши все питательные и увлажняющие процедуры. Эффективны альгинатные маски на основе водорослей и коллагеновые листы: они похожи на лист бумаги, их можно купить на специализированных сайтах от 500 рублей за штуку. Они содержат коллаген, витамины и гиалуроновую кислоту. Полезную и очень простую маску из сметаны с соком ягод можно делать раз–два в неделю: она отлично питает и отбеливает кожу. Еще очень важно в зимнее время закаливать сосуды: подготавливать их к выходу из тепла на улицу.

Для этого нужно ополаскивать лицо прохладной водой по утрам и вечерам. Можно приготовить кубики льда: на стакан кипятка завариваем столовую ложку ромашки и ложку мяты. Настоять 15 минут, процедить, залить в формочки и поставить в холодильник.

Крем по расписанию

Осенью и зимой питательный и увлажняющий кремы нужно использовать с умом: утром наносим питательный, а на ночь — увлажняющий. Для питания кожи очень хороши и косметические маски. При правильном их применении эта процедура активизирует кровообращение и значительно повышает усвоение питательных веществ.

Шелковистые волосы зимой

1–2 ст. л. любого шампуня, 1 яйцо, 1 ст. л. порошка желатина — соединяем и взбиваем до однородной массы и втираем в кожу головы. Волосы станут шелковистыми.

Маска «пятиминутка» из калины

В домашних условиях очень полезен сок калины. Наносим на лицо буквально минут на пять и смываем. Калина — кладезь полезных веществ для кожи.

Наш друг огурец

При комбинированной коже огуречная маска успокаивает кожу, предотвращает высыпания. Очень легкий и полезный рецепт: кладем на глаза по кружку огурца, а на лицо наносим сметану или йогурт.

Больше масла

Подбирая косметическую маску в осенне-зимний период, нужно смотреть на компоненты. Важно, чтобы они содержали в себе гиалуроновую кислоту — для увлажнения кожи, витамин Е — питательный компонент и, если кожа сухая, — натуральные масла.

Береги губы

Если вы не пользуетесь декоративной помадой, в холода не обойтись без гигиенической. Или жирного крема. Иначе к весне губы станут сухими.

Налегаем на сметану

Для масок можно брать йогурты и сметану — только с минимальным сроком хранения, буквально несколько дней. Такие продукты самые полезные, кисломолочные культуры в них наиболее активны.

Вместо шампуня

Для любого типа волос полезна смесь: 50 г. коньяка, 50 г. воды, 2 желтка. Компоненты перемешиваем, втираем в кожу головы, наносим на волосы. Через 20 минут смываем.

Сезон тыквы

Тыква — кладезь витаминов и микроэлементов. Сам бог велел извлечь из этого овоща максимальную пользу. Из настоя тыквы делают даже пилинги, потому что в ней есть активные кислоты. Они помогают отшелушивать кожу, происходит мягкое обновление. Кашица из тыквы — отличная маска.

Витаминный заряд

Витамины группы В улучшают обменные процессы в коже, витамин А помогает сохранить эластичность, Е замедляет старение. Врачи советуют в холодное время года не забывать про овощи. Даже зимние помидоры принесут пользу.

Погода в доме

Увлажнитель воздуха в комнате помогает сохранять здоровый баланс влажности в коже. Особенно это важный совет для Москвы, где центральное отопление работает великолепно. А горячий воздух, как известно, сушит кожу.

Шапка волосы сбережет

От холода кровеносные сосуды сужаются, кровообращение замедляется — это правило касается в том числе и кожи головы. Волосы начинают выпадать и сечься. Поэтому мамин совет надеть шапку перед выходом на улицу — лучший способ сберечь шевелюру.

Маска для жирной кожи

2 ч. л. сухих листьев шалфея, 1 ч. л. плодов шиповника, 0,5 ч. л. мяты заливаем 1,5 стакана кипятка, закрываем и ставим в горячую воду. На кожу лица накладываем марлю с вырезами для глаз, наносим поверх нее смесь из трав и шиповника. Накрываем полотенцем. Смываем через 20 минут.

На ночь глядя

Зимой особое внимание следует уделять выбору ночного питательного крема. Предпочтение отдавайте кремам с высоким содержанием жиров и масел. Эти компоненты уменьшают отдачу кожей воды, что препятствует избыточной ее сухости.

Тибетский бальзам для волос

Смешиваем: 100 г. репейного масла (от 200 рублей за 100 г.), по 1 г. цветочной пыльцы (от 250 рублей за 100 г. на маркетплейсах), эвкалиптового (или настойки), облепихового, розового масла (от 300 рублей). Этот бальзам втирайте в чистую кожу головы методом легкого массажа снизу вверх. Он помогает укрепить корни волос, вернуть блеск.

Салонные процедуры

Осень–зима — самое лучшее время для пилингов: для поврежденной кожи солнце очень вредно, чревато ожогами и пигментными пятнами, а зимой световой день короткий, солнца мало.

Основной принцип пилинга — снять верхний ороговевший слой кожи под контролем косметолога. Благодаря процедуре происходит обновление клеток, запускаются обменные процессы, стимулируется синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты (стоимость: от 8000 рублей за процедуру).

Также эффективна биоревитализация — инъекционный способ уменьшить сухость, тусклость, вялость кожи лица, шеи и декольте, а также добиться заметного лифтингэффекта. По сути, это уколы низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Стоимость в Москве: от 4000 рублей за процедуру.