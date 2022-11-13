Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Америкой правят рептилоиды

Дарья Пиотровская
Антон Крылов
Общество
Америкой правят рептилоиды
Кадр из фильма «Люди в черном 3» / 2012 год

8 ноября в Нидерландах разразился скандал: депутат Тьерри Боде заявил, что миром правят рептилоиды. За это его временно лишили права голоса в парламенте. «Вечерняя Москва» разбиралась, может ли кто-то из мировых политиков быть пришельцем.

Рептилоиды — существа с других планет, способные принимать облик людей и жить среди нас. Идею об их власти над миром активно продвигает британский конспиролог Дэвид Айк. Подобные персонажи есть и в мифологии разных стран, и в трудах писательницы XIX века Елены Блаватской, и в отчетах уфологов.

— Цель разумной рептилоидной расы — прогресс человечества и принятие в космическую цивилизацию небольшой его части, интеллектуальной элиты, — объясняет конспиролог Андрей Марменков. — А помогают им агенты влияния, которым обеспечивают карьеру. Относятся к ним Билл Гейтс, Джордж Лукас, Стив Джобс, та же Блаватская. Еще рептилоиды заменяют людей, занявших высокие посты в тайной власти, своими ставленниками. Предположительно среди них экономист Клаус Шваб, из умерших — финансист Дэвид Рокфеллер (ему семь раз пересаживали сердце), политик Збигнев Бжезинский.

Исследователи выделяют внешние черты рептилоидов: очень высокий рост, широкие челюсти, маленькие уши и клыки. По мнению Марменкова, вначале рептилоиды выглядят, как люди, но к концу жизни меняются.

— Как правило, у них узкое лицо, хищный нос, — говорит эксперт. — Рептилоидов на Земле мало — несоответствующая среда обитания, высок риск покушений. Им легче действовать через людей, внедряя им в мозг нужные идеи.

Можно заподозрить рептилоидов среди некоторых сенаторов США. И королева Великобритании Елизавета Вторая была типичным рептилоидом, даже не особо скрытым. Она рулила общей стратегией планеты много лет, пока не ушла на заслуженный покой.

ФАКТ

Опросы в США показали, что в рептилоидов верят четыре процента американцев, это около 12 миллионов жителей страны. Этим людям сложно понять, как мировые лидеры принимают решения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Искра, доктор психологических наук:

— Возможно, на заре человеческих верований рептилоиды были прообразом высшей силы. И вера в них подразумевает перекладывание ответственности на другого. Это удобный прием, который позволяет обвинять всех вокруг, вплоть до рептилоидов, в своих неудачах, поддерживать инфантильность и не осмыслять свою жизнь.

ТЕОРИИ ЗАГОВОРОВ

  • Звездные врата

Существует теория о том, что истинной причиной нападения США и других стран Запада на Ирак стал портал в мир иной. Якобы есть некие «звездные врата», позволяющие перемещаться во времени и пространстве. Эти древние технологии и искали американцы в Ираке.

  • Нужно больше золота

Американский автор с советскими корнями Захария Ситчин считал, что в Солнечной системе существует планета Нибиру, и вращается она по особой орбите, сближаясь с Землей раз в 3600 лет. Обитателей планеты он назвал аннунаками и утверждал, что земляне служат им. Нужны же мы инопланетянам якобы из-за того, что на Земле есть золото, а из этого металла создают экран, препятствующий охлаждению планеты Нибиру.

  • Внутри Земли

По мнению некоторых исследователей, наша планета — полая, а внутри существует своя особая жизнь, мир, где «своя атмосфера». Есть там, утверждают смелые теоретики, даже моря и звезды. А живут... Конечно же, пришельцы! Иногда и на поверхности планеты появляются — видимо, чтобы радовать смелых теоретиков.

НЛО Елизавета II США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте