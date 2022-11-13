Америкой правят рептилоиды

Кадр из фильма «Люди в черном 3» / 2012 год

8 ноября в Нидерландах разразился скандал: депутат Тьерри Боде заявил, что миром правят рептилоиды. За это его временно лишили права голоса в парламенте. «Вечерняя Москва» разбиралась, может ли кто-то из мировых политиков быть пришельцем.

Рептилоиды — существа с других планет, способные принимать облик людей и жить среди нас. Идею об их власти над миром активно продвигает британский конспиролог Дэвид Айк. Подобные персонажи есть и в мифологии разных стран, и в трудах писательницы XIX века Елены Блаватской, и в отчетах уфологов.

— Цель разумной рептилоидной расы — прогресс человечества и принятие в космическую цивилизацию небольшой его части, интеллектуальной элиты, — объясняет конспиролог Андрей Марменков. — А помогают им агенты влияния, которым обеспечивают карьеру. Относятся к ним Билл Гейтс, Джордж Лукас, Стив Джобс, та же Блаватская. Еще рептилоиды заменяют людей, занявших высокие посты в тайной власти, своими ставленниками. Предположительно среди них экономист Клаус Шваб, из умерших — финансист Дэвид Рокфеллер (ему семь раз пересаживали сердце), политик Збигнев Бжезинский.

Исследователи выделяют внешние черты рептилоидов: очень высокий рост, широкие челюсти, маленькие уши и клыки. По мнению Марменкова, вначале рептилоиды выглядят, как люди, но к концу жизни меняются.

— Как правило, у них узкое лицо, хищный нос, — говорит эксперт. — Рептилоидов на Земле мало — несоответствующая среда обитания, высок риск покушений. Им легче действовать через людей, внедряя им в мозг нужные идеи.

Можно заподозрить рептилоидов среди некоторых сенаторов США. И королева Великобритании Елизавета Вторая была типичным рептилоидом, даже не особо скрытым. Она рулила общей стратегией планеты много лет, пока не ушла на заслуженный покой.

ФАКТ

Опросы в США показали, что в рептилоидов верят четыре процента американцев, это около 12 миллионов жителей страны. Этим людям сложно понять, как мировые лидеры принимают решения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Искра, доктор психологических наук:

— Возможно, на заре человеческих верований рептилоиды были прообразом высшей силы. И вера в них подразумевает перекладывание ответственности на другого. Это удобный прием, который позволяет обвинять всех вокруг, вплоть до рептилоидов, в своих неудачах, поддерживать инфантильность и не осмыслять свою жизнь.

ТЕОРИИ ЗАГОВОРОВ

Звездные врата

Существует теория о том, что истинной причиной нападения США и других стран Запада на Ирак стал портал в мир иной. Якобы есть некие «звездные врата», позволяющие перемещаться во времени и пространстве. Эти древние технологии и искали американцы в Ираке.

Нужно больше золота

Американский автор с советскими корнями Захария Ситчин считал, что в Солнечной системе существует планета Нибиру, и вращается она по особой орбите, сближаясь с Землей раз в 3600 лет. Обитателей планеты он назвал аннунаками и утверждал, что земляне служат им. Нужны же мы инопланетянам якобы из-за того, что на Земле есть золото, а из этого металла создают экран, препятствующий охлаждению планеты Нибиру.

Внутри Земли

По мнению некоторых исследователей, наша планета — полая, а внутри существует своя особая жизнь, мир, где «своя атмосфера». Есть там, утверждают смелые теоретики, даже моря и звезды. А живут... Конечно же, пришельцы! Иногда и на поверхности планеты появляются — видимо, чтобы радовать смелых теоретиков.