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Приметы и советы

Поступление без сомнения: теперь абитуриентам можно выбрать пять специальностей вместо десяти

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Поступление без сомнения: теперь абитуриентам можно выбрать пять специальностей вместо десяти
Преподаватель МПГУ Дарья Бокова в приемной комиссии высшего учебного заведения / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

9 ноября стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. «Вечерня Москва» узнала, какие изменения ждут абитуриентов в этом году.

Правила приема в вузы претерпели кардинальные изменения еще в 2020 году. Однако в текущем сезоне также появилось немало важных поправок, которые не только помогут абитуриентам упростить процесс подачи документов и сконцентрироваться на поступлении по приоритетным направлениям, но и скорректируют их учебную программу.

— Важно понимать, что большая часть поправок направлена на то, чтобы остановить хаотичную подачу документов во все учебные заведения по принципу «куда возьмут», подготовить настоящих специалистов, — рассказала автор методических пособий для поступающих в вузы Гульнара Балташева.

Количество направлений уменьшится

Теперь вместо десяти программ подготовки абитуриент может подать документы лишь на пять.

— Это позволит абитуриентам сконцентрировать свои усилия на одной области образования, определить сферу будущей деятельности и усилить подготовку по необходимым предметам, а также повысит их ответственность за выбор специальности, — прокомментировали в Минобрнауки.

Число волн набора на усмотрение вуза

В 2020 году вторую волну поступления в вузы отменили, что вызвало массу возмущений со стороны абитуриентов и преподавателей учреждений. В этом году удалось достичь компромисса — теперь каждый вуз сам выбирает, сколько волн ему нужно для заполнения всех бюджетных мест.

— Неизвестно, как это будет на практике, но у нас каждый год огромное число поступающих, поэтому волн в любом случае нужно несколько, — объяснила сотрудница приемной комиссии факультета журналистики МГУ Мария Васильева.

Внутренний экзамен в несколько туров

Для творческих вузов Минобрнауки подготовило несколько поправок — они могут самостоятельно придумывать форматы, назначать сроки вступительных испытаний.

— Многие вузы на творческих направлениях и ранее сами регулировали форматы сдачи вступительных. Будем ждать уточнений, но, судя по всему, речь о юридическом закреплении такой возможности, — рассказал проректор одного из частных университетов Москвы Сергей Власов.

Согласие на зачисление больше не нужно

В 2022 году, чтобы оказаться в приказе зачисленных в вуз, нужно было подать согласие на зачисление. В 2023 году для зачисления достаточно, чтобы абитуриент не отозвал оригинал аттестата в день издания приказа. Согласие не нужно. Также будет усовершенствовано онлайн-поступление через портал «Госуслуг», где есть возможность подать оригинал аттестата.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олеся Николаева, консультант по поступлению в вузы:

— Последние два года кампании по приему проходили с некоторыми сложностями из-за нововведений. Я советую абитуриентам четко определиться с выбранной специальностью, сконцентрироваться на поступлении не более чем в три вуза и, самое главное, начать подготовку к экзаменам как минимум за полтора года, если есть уверенность в специальности.

ЦИФРА

6,5 миллиона абитуриентов подали в 2022 году заявление на очную форму обучения.

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