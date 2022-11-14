Уютные подарки согреют тело и душу солдат

Москвичка Яна Шевченко со своим сыном Анатолием вяжет теплые вещи для российских военнослужащих / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В храме в честь Преображения Господня в Лефортове стартовал сбор теплых вещей для российских военнослужащих. Некоторую одежду прихожане храма вяжут своими руками.

Москвичка Яна Шевченко вместе со своим сыном Анатолием пришла в храм на утреннюю службу. Вместе они ставят свечку за российских солдат, а затем молятся за здравие наших бойцов. После окончания службы Яна Шевченко достает из сумки теплые шерстяные носки и передает их представителю храма.

— Мы вяжем носки и теплые жилеты для наших ребят. А еще учим вязать тех, кто тоже хочет помочь солдатам. Эта работа всем под силу. В то же время наши ребята на передовой и в госпиталях очень радуются таким подаркам, — рассказывает Яна Шевченко. — Здорово, что жители столицы объединяются ради помощи своим героям.

Вязаные вещи от прихожан принимает социальный работник храма Ольга Соколова. Примеру Яны Шевченко последовали многие прихожане, так что работы у женщины много.

— Очень важно сохранить ниточку, которая связывает бойца, особенно если он ранен, с мирной жизнью. Мы с прихожанами решили, что милые уютные вещи, сделанные своими руками с любовью и молитвой, принесут в военную часть или госпиталь кусочек мирной жизни, домашнего тепла. Среди прихожан, кстати, немало семей, члены которых отправились на фронт. Так что для многих вязание вещей на фронт — личная история, — отмечает Ольга Соколова. — У нас уже есть подобный опыт: в конце 2021 года мы передали рождественские подарки и добрые письма нашим солдатам в Сирию.

По словам Ольги Соколовой, сложно сказать, куда именно отправятся вещи. Их отвезут представители «Боевого братства», с которым взаимодействует храм.

— Я думаю, каждый человек способен внести свою лепту в общее дело — победу над национализмом. Для этого необязательно иметь высокий достаток или отменное здоровье. Достаточно проявить свою доброту и любовь простыми делами, например, связав несколько пар уютных носков. Они принесут радость солдату, который сейчас находится вдали от дома, дадут сил идти в бой и не сдаваться, — рассказала Ольга Соколова.

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