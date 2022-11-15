Патефон объединил двор

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ровесники газеты», в которой москвичи рассказывают корреспондентам «Вечерней Москвы», какие вещи 1923 года хранятся у них.

По результатам исследования крупного сайта объявлений, которое опубликовали 14 ноября, в России заметно вырос спрос на виниловые проигрыватели. Сегодня на просторах интернета можно найти массу предложений о продаже как новых, так и старых аппаратов. Москвич Алексей Скворцов поделился своими воспоминаниями о музыке того времени.

— Три иглы размером не больше пяти сантиметров — это все, что осталось от патефона, который появился в семье в 1923 году, — рассказывает житель столицы. — Я хорошо помню, как бабушка выносила его в садик и ставила на табуретку, и мы с соседями танцевали вокруг. Проигрывателю не нужно было электричество — он работал от заводной пружины, — вспоминает москвич.

Правда, как отмечает Алексей Скворцов, музыка играла недолго — три–четыре минуты. Потом пластинку нужно было переворачивать:

— А еще нужно было менять вот эти специальные иглы в звукоснимателе. Я помню, у бабушки их было много — в крошечных коробочках, причем одной иглой бабушка пользовалась только один раз — ведь они быстро тупились. Патефон потом где-то затерялся. Эти три иглы — все, что у меня осталось от него.