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Приметы и советы

В России появился новый сервис бронирования отелей

Михаил Петров
Общество
В России появился новый сервис бронирования отелей
Фото: Freepik

Поиск гостиницы в путешествиях по России стал проще. Эту задачу упростила дочерняя компания МТС, запустив сервис бронирования отелей по всей России.

Жители Москвы и Московской области могут выбрать и забронировать подходящее жилье на время путешествий на сайте сервиса МТС Travel и оплатить проживание в рублях картой российского банка любой платежной системы.

Сейчас на сайте представлено около 14 тысяч отелей и гостиниц в России, а также несколько сотен объектов в Турции, подходящих под разный бюджет. Количество отелей на платформе будет расти, в том числе за счет зарубежных гостиниц и гостевых домов.

Сервис гарантирует заселение даже в случае непредвиденных проблем, например, при овербукинге (бронировании большего количества мест, чем имеется в доступе отеля).

— По данным Big Data, объем турпотока по России в январе–июне 2022 года вырос на 44 процента по сравнению с прошлым годом. Москвичи — самые активные путешественники в стране, больше всего традиционно выезжали в Санкт-Петербург, Краснодар, Калугу, Владимир и Тверь. При этом значительно вырос поток туристов из столичного региона по довольно нишевым направлениям, среди которых Чечня, Якутия, Дагестан, Горный Алтай и Камчатка, — рассказывает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников. — Мы рассчитываем, что наша платформа повысит удобство путешествий по стране, а также уровень доверия к российским сервисам бронирования отелей.

В ближайшее время москвичи смогут забронировать отель не только на сайте, но и в мобильном приложении. В будущем сервис также поможет решать и другие задачи, связанные с организацией самостоятельных поездок, — от покупки транспортных билетов до организации экскурсий, билетов на концерты и других развлечений.

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