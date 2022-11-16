Следствие ведут москвичи: детектив стал самым популярным жанром сериалов

Кадр из сериала «Начальник разведки» / 2022 год

15 ноября крупнейший русскоязычный агрегатор видеосервисов представил рейтинг российских многосерийных фильмов 2022 года по оценкам зрителей. «Вечерняя Москва» узнала, какие проекты на онлайн-платформах вызвали отклик аудитории.

«Художник»

Первое место присудили детективу Тимура Алпатова «Художник».

Сюжет: действие происходит в Москве в 1944 году. В городе объявляется неуловимая банда, жертвами которой становятся люди из криминальной среды. Их портреты милиция находит на каждом месте преступления. Стражи порядка идут по следу художника.

Почему стоит смотреть: лихой сюжет, атмосфера столицы военных лет, темы подвига, справедливости, любви.

«Начальник разведки»

Второй в рейтинге стала шпионская драма Кирилла Белевича «Начальник разведки».

Сюжет: сериал рассказывает о знаменитом Павле Фитине, которому был 31 год, когда он возглавил внешнюю разведку органов госбезопасности СССР.

Почему стоит смотреть: сериал знакомит зрителя с историей становления советской разведки.

«Нулевой пациент»

Третьей в списке стала ретродрама «Нулевой пациент», снятая Евгением Стычкиным и Сергеем Трофимовым.

Сюжет: конец 1980-х годов, СССР, вспышка ВИЧ. Тема под запретом, но, когда в Элисте заболевают дети, педиатр начинает поиск нулевого пациента.

Почему стоит смотреть: сценарий, отличная игра актеров, историческая подоплека — все способствует тому, чтобы зритель сопереживал героям всем сердцем.

Кадр из сериала «Нулевой пациент» / 2022 год

«И снова здравствуйте»

Четвертое место досталось комедии Егора Чичканова «И снова здравствуйте!».

Сюжет: бандит решил завязать с криминалом, его мечта — открыть кондитерскую. Все не так просто — его убивают. Но герой оживает и ищет своих убийц.

Почему стоит смотреть: свежая идея, динамичная и смешная история.

«Капельник»

Пятое место — у комедийной драмы Ильи Аксенова «Капельник».

Сюжет: анестезиолог ставит капельницы богатым людям с тяжелыми зависимостями. Это нелегально, но у него благая цель.

Почему стоит смотреть: сериал на тяжелую тему, но душевный и остроумный.

Всего в рейтинг вошло 25 сериалов, в том числе «Два холма», «Карамора», «Почка», «Обоюдное согласие».

Мария Безрук, кинокритик, продюсер:

— Массовый зритель при просмотре кино хочет не напрягаться, а развлекаться, пощекотать нервы или даже напугаться. Обратите внимание, что первые три сериала в рейтинге — не про современность. Это говорит о том, что современный зритель не хочет смотреть кино про наши дни, оно его пугает, беспокоит. Возможно, для кого-то акт психотерапии — посмотреть ретрокино, «переместиться» в прошлое.

ЦИФРА

400 сериалов планировалось выпустить в России в 2022 году.