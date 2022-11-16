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Наперегонки с зимой

Геннадий Окороков

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«Вечерке» — 100 лет
Общество
Наперегонки с зимой
Москвичи катаются на лыжах в Измайловском парке, 1970 год / Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне столетия редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

В середине ноября 1965 года вся столица, как и сегодня, готовилась встречать зиму. В этом москвичам помогала тогда рубрика «Справочное бюро».

Лыжня заждалась

Читательница «Вечерки» А. Савельева тогда писала в газету: «Наша семья очень любит зимние прогулки в Измайловском парке. Когда там откроется зимняя база и что будет интересного?» На вопрос москвички ответили корреспонденты газеты. Рубрика сообщила, что крупнейшая в столице лыжная база Измайловского парка уже открылась и ждет посетителей, для которых подготовлено 4000 лыж с ботинками для проката. Открыта еще и камера хранения индивидуальных лыж, которые можно оставить там на весь зимний сезон.

Домашние соленья

Читательница А. Миронова спрашивала, где можно купить бочки для домашних солений. Рубрика отвечала, что в магазине № 6 Мосхозторга продаются емкости объемом 20 и даже 30 литров. В них очень удобно солить капусту и мочить яблоки.

КСТАТИ

В СССР лыжня была самым популярным видом активного отдыха. Люди целыми семьями уезжали в выходные за город на электричках, которые в народе назвали «поездами здоровья», чтобы покататься на заснеженных склонах.

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