Храним память о преступлениях нацистов

аведующая Донецким музеем Великой Отечественной войны Людмила Декурно в одном из экспозиционных залов учреждений / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Спецкор газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков начал работу в зоне специальной военной операции. В каждом номере «Вечерней Москвы» читайте его эксклюзивные интервью, репортажи и аналитические материалы прямо из самого центра событий — Донецкой народной республики.

16 ноября в Донецком музее Великой Отечественной войны начали снимать документальный фильм в рамках проекта «Территория Победы», поддержанного Фондом президентских грантов. Спецкор «Вечерней Москвы» поговорил с заведующей музеем Людмилой Декурно о том, как учреждение продолжает работать даже под обстрелами.

Для посетителей по соображениям безопасности музей пока закрыт, но его работники продолжают трудиться над научными и выставочными проектами. Они верят: скоро залы, хранящие память о героическом прошлом и настоящем Донбасса (часть экспозиции посвящена бойцам, отстоявшим Донецк в 2014 году и сражающимся сейчас), снова наполнятся людьми.

— Людмила Ливериевна, расскажите об истории создания музея.

— Когда-то на этом месте находился поселок Калиновка. История музея тесно связана с историей монумента «Твоим освободителям, Донбасс» (экспозиция располагается в залах под памятником. — «ВМ»). Он был открыт 8 мая 1984 года. Пустоты, в которых сейчас размещены экспозиции, решено было сразу же сделать музеем. Но время было непростое, проект отложили в долгий ящик. А в помещениях, которые сегодня занимаем мы, долгие годы хранились декорации театров.

К идее создания музея вернулись в 2010 году. Была создана творческая группа из художественных работников и научных сотрудников Донецкого республиканского краеведческого музея. Проект удалось реализовать. Музей был открыт 8 мая 2012 года. В этом году мы отметили его десятилетие. Символично, что мы находимся в мемориальной зоне, рядом с аллеей Героев, аллеей Солдатских вдов, памятником детям Донбасса.

— На меня огромное впечатление произвела часть экспозиции, посвященная современным защитникам Донбасса.

— Да, помимо рассказа об основных вехах Великой Отечественной войны — с 1941 по 1945 год — мы собираем данные о наших земляках, принимавших участие в различных локальных конфликтах. Например, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. И конечно, отражаем современные события.

Мы сразу поняли: чтобы сохранить для потомков память о том, что пережил и переживает Донбасс, нужно рассказывать не только о героях прошлого, собирать свидетельства их подвигов, но и о современных защитниках нашей земли. Многие из них отдали жизни, защищая родную землю. Я уверена, то, что происходит на Донбассе, будут изучать так же, как сегодня изучают историю Великой Отечественной войны.

Наши предки боролись со страшной заразой нацизма. И нам сегодня приходится продолжать их дело. Это не пустые слова: в нашей экспозиции представлено немало трофеев, привезенных нашими бойцами. Среди них — масса нацистской символики. Это еще одно доказательство того, что украинцы стали наследниками и продолжателями страшного дела немецких нацистов, разгромленных в 1945 году.

— Сегодня музей закрыт для посетителей. Какую работу проводят его сотрудники за закрытыми дверями?

— Многие наши сотрудники ушли на фронт. Музей закрыт для посетителей, но это не значит, что мы не работаем. Так, сегодня в рамках проекта «Моя война» у нас снимают интервью с ветеранами. Этот проект в России существует с 2000 года. Отснятые материалы поступают потом в архивы и в Музей Победы. Также у нас продолжается научно-исследовательская работа: мы изучаем материалы, публикуем статьи, принимаем участие в научно-практических конференциях, создаем мультимедийные планшетные выставки.

Идет постоянное комплектование материала. Ведь для того, чтобы тот или иной предмет приобрел статус экспоната, нужно его научное описание, он должен пройти каталогизацию...

— Как вы восприняли историческое решение о воссоединении Донбасса и России?

— Мы очень этого ждали — еще с 2014 года. Знаете, когда началась «Русская весна», я не только ходила на митинги и акции, но и собирала экспонаты. Мы продолжали фиксировать историю Донбасса. И уже тогда все надеялись, что будет как с Крымом. Поэтому сегодня мы ликуем, ведь исторический момент воссоединения Донбасса с Россией наконец настал. И мы ждем, что на нашу землю наконец придет долгожданный мир.

— В последнее время обстрелы Донецка со стороны националистов практически не прекращаются. Тяжело?

— Да, в последнее время обстрелы усилились. Находящийся по соседству от нас стадион «Донбасс Арена» постоянно осыпается «лепестками». Именно поэтому повсюду на территориях, примыкающих к музею, мы разместили таблички «Осторожно, мины!».

Краеведческий музей, филиалом которого мы являемся, как в 2014 году, так и сегодня подвергается обстрелам — часть окон до сих пор забиты фанерой. Мы находимся в Киевском районе города, он постоянно находится под обстрелами. Я живу в Ворошиловском районе, но долетает и туда. В общем, целенаправленно бьют по гражданским объектам, как самые настоящие террористы. Но мы все равно ходим на работу. И делаем свое дело — храним историю родного края.