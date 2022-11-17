Донецкие артисты собирают аншлаги

Фото: Михаил Желтяков

Спецкор газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков начал работу в зоне специальной военной операции. В каждом номере «Вечерней Москвы» читайте его эксклюзивные интервью, репортажи и аналитические материалы прямо из самого центра событий — Донецкой народной республики.

Новые российские регионы активно продолжают интеграцию в единую государственную систему. И культура не стала исключением. Как идет работа по этому направлению, «Вечерней Москве» рассказал министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

— Михаил Васильевич, как идет процесс интеграции? Каковы ее цели и задачи?

— Важный этап в развитии культуры ДНР — формирование единого пространства с Россией. Реализация интеграционной программы позволила нам выйти на новый уровень предоставления культурных услуг населению, повысить эффективность своей деятельности по сохранению и развитию культурного и исторического наследия. Наше министерство при содействии Русского центра с 2017 года и по сей день успешно реализовывает мероприятия интеграционной программы.

— По каким основным направлениям ведется работа?

— Приоритетные направления — концертная деятельность, поддержка профессионального и аматорского, то есть любительского, искусства, обмен опытом и повышение квалификации работников, просвещение, в том числе сохранение культурного наследия, библиотечное и музейное дело. И, конечно, поддержка национально-культурных объединений.

— Вы сегодня сотрудничаете с российскими регионами. Расскажите об этом подробнее.

— По состоянию на октябрь 2022 года интеграционная программа реализуется с 85 регионами РФ. Наиболее активно мы взаимодействуем с Брянской, Белгородской, Калужской, Кемеровской, Тульской, Волгоградской, Ульяновской и Свердловской областями, Краснодарским краем, Санкт-Петербургом. Мероприятия, проводимые в рамках программы интеграции «Россия — Донбасс», являются яркими и значимыми событиями в культурной жизни республики. Взаимодействие между нашими регионами способствует взаимному обогащению культур, духовному объединению и возрождению единого культурного пространства.

— Творческие коллективы ДНР в последнее время активно гастролируют...

— Да, сейчас восемь театрально-концертных коллективов ДНР отправились в Большой осенний тур в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ, призванного воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные программы: «Большие гастроли» (для театров) и «Мы — Россия» (для национальных коллективов). Весной 2022 года при содействии Росконцерта донецкие артисты уже выступили более чем в 50 российских городах.

— Как принимают донецких артистов зрители?

— Наши коллективы собирают аншлаги. К середине осеннего гастрольного тура уже около 30 000 зрителей посетили концерты артистов из ДНР. Освещение в СМИ всех театрально-концертных организаций, награды и благодарности от разных ведомств также подтверждают высокий профессионализм и уровень донецких артистов. Всего в течение октября — декабря восемь профессиональных коллективов из ДНР посетят 29 регионов России и дадут концерты в 45 городах.

ДОСЬЕ

Михаил Желтяков родился в 1961 году. Имеет магистерскую степень в области делового администрирования. Актер театра и кино. Указом главы ДНР в ноябре 2015 года назначен исполняющим обязанности, а потом и министром культуры республики. За особые профессиональные заслуги ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Донецкой Народной Республики».