Правильный настрой дают позитивные разговоры за чашкой чая

Елена Бахтина на площадке у Культурного центра имени И. М. Астахова / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Культурный центр имени И. М. Астахова — место притяжения для жителей Юго-Восточного округа. Здесь действуют кружки по пятидесяти направлениям. Тридцать секций работают в рамках проекта «Московское долголетие». Заместитель генерального директора ОКЦ ЮВАО Елена Бахтина, куратор центра, рассказала «Вечерней Москве», как сделать утро добрым.

На светлой кухне, залитой лучами ноябрьского солнца, тепло и уютно. На столе ваза с нежно-розовыми герберами. Хозяйка квартиры любит живые цветы и часто покупает себе букеты.

— Нежные цветы напоминают об ушедшем лете, раскрашивают серые городские дни яркими красками и поднимают настроение, — улыбается Елена Владимировна. — Приятно начать утро, любуясь их красотой.

Утро Елены Бахтиной начинается с позитивных эмоций.

— Если бы мне в 19 лет — активистке и спортсменке, сказали, что сила слов формирует реальность, я бы рассмеялась и не поверила, — отмечает Елена Владимировна. — Но теперь я понимаю, что энергия сказанного притягивает желаемые обстоятельства. Поэтому у меня под подушкой есть список заветных мечтаний, которые я читаю утром и вечером, чтобы не забыть о них. А еще утром я обязательно проговариваю аффирмации на счастливый день, потому что верю в силу слов. Но свое мнение я никогда никому не навязываю. Все люди разные. Но если меня спрашивают, почему ты всегда в хорошем настроении, улыбаешься и с тобой редко случается плохое, то открываю секрет об энергии слов.

Знание о том, как достичь желаемого и сформировать свою реальность, пришло к Елене Бахтиной четыре года назад.

— Я человек трудолюбивый, не могу оставить на завтра то, что можно сделать сегодня, работаю до победного. Но организм не успевает восстановиться и поэтому начинает давать сбои. Стала серьезно болеть. По четыре раза в год. Обратилась к врачу. И она посоветовала мне заняться йогой для укрепления мышц спины, — вспоминает собеседница. — Записалась на занятия йогой, чтобы тело стало здоровым, а нашла себя! Ой, сейчас я вас угощу хрустящим бутербродом из моего детства. Вкусный, особенно с черным сладким чаем.

Хозяйка берет кусок белого хлеба, убирает серединку и выкладывает корочку на сковороду.

— Масло должно быть сливочным. Сейчас корочка подрумянится, и мы разобьем в эту ячейку яйцо. А потом обжарим и накроем серединкой. Получается полноценное блюдо — поджаренный хлеб с яичницей. Правда, вкусно?

Я киваю. Действительно, отличный завтрак. Пока я пью чай, Елена Владимировна делает макияж. Двадцать минут, и она готова выйти из дома.

— От моего дома до работы семь минут на машине. Я водитель со стажем. Мне нравится быть за рулем автомобиля, который со мной уже девять лет. Но если в рабочем графике нет встреч, то я люблю пройтись пешком. Пятнадцать минут, и я в кабинете, — поясняет хозяйка. — Прогуляемся, да? По первому снегу.

Идти по расчищенному тротуару комфортно, не боишься поскользнуться.

— Утро — мое время, — улыбается Елена Владимировна. — Я могу поговорить с близкими людьми, узнать, как они живут, не нужна ли им помощь. Не даю забыть о себе, чтобы они не запамятовали мой день рождения. Мы пришли. Зайдете на чай? Черный, кстати, помогает настроиться на работу.

ДОСЬЕ

Елена Бахтина родилась 6 февраля 1986 года в деревне Муравлянка Тульской области. Имеет три высших образования. Обучалась в Тульском педагогическом университете, Казанском и Московском институтах культуры.

Трудовой путь начала в ноябре 2009 года с должности проект-менеджера Общественной палаты Тульской области, затем работала в Департаменте по спорту, туризму и молодежной политике в городе Туле. После переезда в Москву стала начальником отдела молодежного центра «Сетуньский Стан», позже — заместителем директора культурного центра «Лидер». Потом перешла в КЦ «Москвич», клуб «Феникс». С 2018 года — директор Культурного центра Ивана Астахова.