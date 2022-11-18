Главные медицинские сестры 48 медицинских учреждений прошли годовую программу по управлению сестринским персоналом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главные медицинские сестры 48 столичных больниц и поликлиник прошли обучение по программе «Специалист по государственному и муниципальному управлению — Master of Public Administration (МРА)» по специализации «Управление сестринским персоналом». Обучение проходило в Московском городском университете управления Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова. Об этом рассказала Елена Ефремова, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы.

— Престиж профессии медицинской сестры значительно вырос. Ее важнейшую роль в лечебном процессе хорошо понимают как врачи, так и пациенты. Изменились и возможности для карьерного роста таких специалистов. При наличии необходимого образования и опыта они могут стать старшими медсестрами или возглавить сестринский персонал медицинской организации. Конечно, образование руководящего состава должно быть на высоком уровне и не терять своей актуальности. Именно поэтому мы организовали годовой курс MPA по управлению сестринским персоналом для 48 главных медицинских сестер московских медицинских организаций. Первый поток специалистов уже защитил свои выпускные квалификационные работы, — рассказала Елена Ефремова.

Важным условием успешного прохождения курса была работа в команде. Главные медицинские сестры из разных столичных медорганизаций должны были совместно подготовить и представить выпускную квалификационную работу. Например, главная медицинская сестра многопрофильного стационара выполняла дипломную работу совместно с главными медицинскими сестрами детской поликлиники и стоматологической поликлиники.

— Медицинские сестры являются самой многочисленной категорией работников больницы. Для главной медицинский сестры крайне важно уметь грамотно выстроить их работу и эффективную коммуникацию. Пройденный курс и обмен опытом с коллегами дал мне самые актуальные знания по управлению средним медицинским персоналом, — поделилась впечатлениями главная медицинская сестра ИКБ №1 Людмила Ларионова.

Программа повышения квалификации состояла из нескольких модулей, среди которых: организационные основы управления медицинской организации; личная и командная эффективность; экономические, правовые и информационные основы работы главной и старшей медицинской сестры; практическая часть; итоговая аттестация.

Департамент здравоохранения Москвы и Правительство Москвы уделяет большое внимание профессиональному развитию медицинских сестер. В 2021 году, по аналогии с «Московским врачом» был учрежден статус «Московская медицинская сестра»/«Московский медицинский брат». Это важная форма признания высокого уровня профессионализма и компетентности специалиста, а также инструмент карьерного роста и повышения оплаты труда.