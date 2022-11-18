Интернет в метро стал еще быстрее

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Скорость мобильного интернета в московском метро заметно повысилась. В результате проводимой МТС модернизации сети в городском метрополитене средняя скорость мобильного интернета в тоннелях столичной подземки выросла более чем в полтора раза, достигнув 50 Мбит/с. Теперь в пути москвичи и гости столицы могут свободнее пользоваться интернетом. Компания устанавливает новое оборудование установлено на всех станциях, переходах и тоннелях метрополитена. Оператор также перенастраивает сеть и объединяет действующие радиодиапазонов. В результате сеть LTE, по которой проходит трафик, работает эффективнее, растет емкость сети и скорость передачи данных.

Работы проведены на наиболее загруженных линиях столичного метрополитена — Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Замоскворецкой линиях. Они ежедневно перевозят более миллиона пассажиров. До конца этого года будут завершены работы на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях, на остальных участках ш — п в следующем году. Все это позволит абонентам стабильно пользоваться интернетом даже при большом скоплении пассажиров на всех участках подземки.

— Сегодня 96 процентов наших абонентов в столичном метрополитене активно пользуются интернетом. С начала этого года объем переданных данных в нашей Сети в подземке вырос более чем на 20 процентов. В метро жители мегаполиса читают новости, общаются в соцсетях, смотрят фильмы и видео, работают и учатся. Сейчас скорость от станции к станции может быть разной, но она достаточна для решения большинства задач, — отметил технический директор Московского региона компании Владислав Медведев. — Наша задача сделать так, чтобы качество услуг связи в подземке было таким же, как и на поверхности.