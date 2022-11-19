Боровик на страже молодости: почему так популярна косметика из грибов

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15 ноября крупный интернет-портал опубликовал результаты опроса, согласно которому среди москвичей на 15 процентов вырос спрос на косметику с грибами. «Вечерняя Москва» узнала, насколько полезны такие средства и можно ли изготовить их в домашних условиях.

Косметика на основе разных видов грибов приобретает все большую популярность, ведь благодаря их полезным свойствам можно не только избавиться от проблем с кожей, но и омолодиться.

— Мировые бренды уже вовсю используют «грибную формулу» для выпуска уходовой косметики, и сейчас такие средства считаются настоящим трендом на бьюти-рынке. Самые популярные грибы — это шиитаке, трюфель, мукоры.

Они увлажняют, отшелушивают кожу и придают ей здоровый вид. Цена вопроса варьируется от 1000 до 3000 рублей в зависимости от типа средства. Самым популярным считается увлажняющий крем с экстрактом белого трюфеля, — рассказывает косметолог Юлия Логинова. А что касается более привычных нам грибов — лисичек, боровиков, то они являются не менее мощными антиоксидантами.

В нашей стране грибы уже давно используются в медицине благодаря своим уникальным кислотам, которые способствуют активации обменных процессов.

— По эффекту те же боровики ничуть не уступают гиалуроновой кислоте. В грибах также содержится очень мощный абсорбент — хитин. Он помогает очистить кожу и при регулярном применении может даже уменьшить поры, — добавил косметолог.

Не менее важными компонентами являются витамины A, C, D, E и группы B. Они воздействуют не только на кожу лица, но и на весь организм.

Например, при использовании таких грибов, как лисички, боровики, подберезовики, улучшаются кровообращение, нервная система и нормализуется сахар в крови.

Кстати, косметику из грибов необязательно приобретать — ее можно изготовить в домашних условиях. Однако стоит быть осторожными и внимательно изучить, какие грибы подходят для этих целей.

— Проще всего изготовить маски и скрабы. Например, из лисичек получится отличное средство д ля кожи в округ глаз, которое снимет отеки и высветлит синяки. А из чаги можно сделать антивозрастную маску. Сейчас даже проводятся специальные мастер-классы, на которых учат правильно собирать грибы для изготовления косметики, — объясняет Логинова.

А вот вешенки, которые сейчас не так часто используются в косметике, помогают справиться со следами от акне и сделать кожу более сияющей. Для этих целей можно сделать тоник на основе отвара этого вида грибов и использовать его на ежедневной основе.

— К таким грибам, как поганка, зеленушка, паутинник горный, лучше не приближаться совсем — они могут нанести вред не только коже, но и всему организму, — добавляет косметолог. — А вот мухоморы отличились. Они помогают придать коже румянец, снять следы усталости. Есть даже специальные добавки, которые позволяют справиться с проблемами ЖКТ и сильным раздражением, а также укрепляют иммунитет. Но обязательно стоит внимательно изучить состав, потому что там могут содержаться такие опасные вещества, как мускарин и мусцимол, — отмечает Логинова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елизавета Солохина, врач-терапевт:

— Если косметика из грибов действительно может быть эффективной, то ко всяким препаратам и средствам из народной медицины стоит относиться с особой осторожностью. Важно проконсультироваться с врачом-гомеопатом.

ФАКТ

В Австрии создали компьютерные чипы из грибов. Тестирование показало, что на кожуру гриба очень легко наносятся компоненты электронных схем. Это поможет создать биоразлагаемый продукт.