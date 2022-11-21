Точный прицел: концерн «Калашников» представил новый мультимедийный проект «Нельзя забыть»

Военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, практикуется в стрельбе из автомата Калашникова / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Международный день военного журналиста президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников провел встречу с корреспондентами федеральных СМИ, освещающими деятельность Вооруженных сил и Оборонно-промышленного комплекса. Глава всемирно известной оружейной фирмы презентовал идею, которая для защиты Родины сегодня важна не менее оружия. Наш военный корреспондент — о самых важных и интересных подробностях прошедшей беседы.

Защищая народную память

— Около 4000 памятников советским солдатам было установлено в Европе после окончания Второй мировой войны, — напомнил президент концерна «Калашников» Алан Лушников. — Сейчас мы наблюдаем массовый демонтаж монументов, санкционированный европейскими властями. После начала специальной военной операции на Украине проблема сохранности памятников советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, еще более обострилась. Идет новая волна разрушений воинских мемориалов. Необходимо искать способы сохранения памяти о наших павших предках.

По словам Алана Лушникова, лидером по количеству снесенных памятников нашим погибшим героям стала Польша: из 561 памятника, установленного на ее территории, на сегодняшний день осталось около 100. В этих условиях концерн «Калашников» совместно с Российским военно-историческим обществом запустил патриотический проект, в рамках которого предусмотрено создание интернет-портала с мультимедийной картой расположения памятников советским солдатам в Европе, варварски уничтожаемых сейчас в ряде «цивилизованных» государств. Будут учтены как уже исчезнувшие монументы, так и готовящиеся к сносу.

Цель проекта — при помощи интерактивных инструментов предоставить возможность посетителям портала получить наиболее полную документальную информацию о памятниках советским воинам-освободителям в Европе и о варварском отношении к ним со стороны политиков ряда европейских государств.

— Начата подготовка текстов и аналитических материалов об исторической ценности каждого монумента, создание виртуальных мемориалов уничтоженных в Европе памятников и их 3D-визуализация, — уточнил Алан Лушников.

Помимо этого в самое ближайшее время планируется создание сетевого сообщества для вовлечения активных граждан, заинтересованных в сохранении исторической памяти, и цифрового архива как с историческими, так и современными документами, фото- и видеоматериалами. По замыслу организаторов, у проекта не будет срока окончания реализации, он будет постоянно развиваться, расширяться и дополняться.

— Мы бы хотели, чтобы проект «Нельзя забыть» стал по-настоящему народным, — подчеркнул Алан Лушников, — чтобы любой мог принять в нем участие, внести свой вклад: дать информацию, разместить фотографию, проголосовать за перенос, за место переноса памятника нашим павшим.

Обратная связь

2 ноября на совещании с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил Российской Федерации президент Владимир Путин потребовал учитывать мнение военных при производстве экипировки. «Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным, — сказал национальный лидер. — Для этого важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков».

По словам Алана Лушникова, обратная связь с заказчиками и потребителями его продукции хорошо проработана и осуществляется на постоянной основе.

— Например, автомат АК-12, который мы выпускали до начала спецоперации, и тот, который сходит сейчас с конвейера, несколько отличаются как конструктивно, так и по ряду боевых характеристик, — сообщил Алан Валерьевич.

— АК-12 калибра 5,45 миллиметра изначально был лучшим в своем классе, он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. У него отличная эргономика, на автомате несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования. Но практика показала, что есть резервы для усовершенствования. Доработки идут постоянно, наши конструкторы находятся на прямой связи с военными. С учетом нового — реального боевого — опыта применения оружия нами, как всегда оперативно, вносятся коррективы. Одобренные специалистами военного ведомства улучшенные технические решения вводятся в конструкторскую документацию. Это касается не только автомата АК-12, но и всей номенклатуры выпускаемого оружия.

Также Лушников рассказал о том, что с Минобороны России подписан контракт на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина (СВЧ).

— СВЧ должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова (СВД), — сказал Алан Лушников. — И такая замена уже происходит. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения. Государственные испытания разработанной специалистами концерна «Калашников» новой снайперской винтовки под патрон 7,62×54 миллиметра завершились осенью 2021 года, затем СВЧ была рекомендована для принятия на вооружение. Это оружие обеспечивает поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1000 метров.

— Количество переданных в войска снайперских винтовок Чукавина я назвать не могу, но винтовки уже эксплуатируются в войсках, нареканий к ним нет, — сообщил президент концерна. — Также армия уже получила серийные новейшие ручные пулеметы ППК-20.

Ювелирная точность поражения

Российские войска применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов — воздушных беспилотников «Куб» и «Ланцет». Оба дрона-камикадзе демонстрируют высокую эффективность при поражении зенитных ракетных комплексов украинских войск, радиолокационных станций и бронеобъектов различного типа. Минобороны России уже неоднократно выкладывало в интернет ролики, показывающие ювелирную точность уничтожения «Ланцетами» представляющих повышенную опасность современных иностранных систем вооружения. Такие дроны применяются в том числе при «охоте» на американские реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы М-777, французские самоходные артиллерийские установки CAESAR.

Разработанные по самолетной схеме «Ланцеты» и «Кубы» сконструированы и производятся компанией ZALA AERO. На встрече с журналистами Алан Лушников сообщил новость о начале поставок в российские войска новейших беспилотных летательных аппаратов коптерного типа.

— Мы не объявляли об этом, но уже поставляем в нашу армию коптеры, — рассказал он. — Это целая линейка. Часть из них уже производится и поставляется серийно. Часть находится в разработке и запланированно выйдет на серию в следующем году.

Самая разная номенклатура для самого разного назначения — и разведывательная, и ударная. Это очень важное направление, и мы уделяем ему серьезное внимание.

Макет одного из таких беспилотников — ZALA 421–24 впервые был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«Вечерняя Москва» уже писала о том, что этот дрон способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны противника и летать в режиме полного радиомолчания. Теперь, оказывается, у такого беспилотника появилось несколько ≪коллег≫ по боевому предназначению.

Калибр «на вырост»

Алан Лушников отметил, что сейчас во всем мире идет работа над новыми баллистическими решениями. Их концерн не исключение. В том числе рассматривается возможность увеличения основного калибра автоматов.

Дело в том, что пробивающая способность пули калибра 5,45 миллиметра уже не отвечает современным требованиям. Поиск новых решений в сфере увеличения калибра ведется в рамках работ над экипировкой третьего поколения.

— Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие, — рассказал президент концерна. — В этом направлении мы обязательно будем работать.

В США, по словам Лушникова, уже заключен контракт на поставку нового стрелкового комплекса — это оружие и боеприпас к нему, — и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра.

Алан Лушников уточнил, что в России стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки новой экипировки для военнослужащих «Легионер», над созданием которой работают специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

«Легионер» задуман и должен стать экипировкой солдата будущего нового поколения. Эта экипировка придет на смену поставляемым сейчас в российские войска комплектам «Ратник» и «Сотник».

Оружия для победы хватит

Концерн «Калашников» на 2022-й год запланировал увеличение производства оружия на 40 процентов.

— На следующий год мы уже закладываем увеличение производственной программы по всей нашей номенклатуре: это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие, и снаряды, и беспилотники, — сообщил президент концерна Алан Лушников. — А планы мы всегда выполняем безусловно.

ЦИФРА

95 процентов российского боевого стрелкового оружия производится концерном «Калашников».

ФАКТЫ

В латвийском Даугавпилсе снесли памятник героям Великой Отечественной войны, построенный к 25-летию освобождения города от фашистов. Горожане были категорически против и пытались встать на пути бульдозеров, чтобы остановить демонтаж. Полиция применила силу, задержав почти 40 человек. Монумент был варварски скинут с постамента и увезен на металлолом.

В Польше одновременно в разных регионах страны снесли сразу четыре памятника советским воинам. Демонтаж монументов прошел в Глубчице, Бычине, Боболице и недалеко от Сташова. Памятник «Благодарности Красной армии» в Глубчице установили в 1945 году в городском парке в честь погибших здесь красноармейцев. В нижней части постамента была размещена табличка с надписью: «Честь и слава солдатам Красной армии, павшим за освобождение Глубчицкой земли».

В украинском Николаеве поздно вечером 3 ноября взорвали обелиск «Родина-мать».

СПРАВКА

Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия.

Предприятия группы компаний «Калашников» выпускают не только стрелковое вооружение, но и специализированные комплексы военного и гражданского назначения, такие как беспилотные летательные аппараты, скоростные транспортно-десантные и штурмовые катера для подразделений специального назначения, высокоточное ракетное вооружение. Кроме концерна «Калашников», в одноименную группу компаний также входят Ижевский механический завод, Мытищинский машиностроительный завод, два судостроительных предприятия в Рыбинске, а также производитель и разработчик беспилотников ZALA AERO. Продукция группы компаний «Калашников» поставляется более чем в 27 стран мира.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно. Однако дело чести государства, общества и историков — защищать и нашу подлинную историю, и наших героев