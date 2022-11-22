Медики осваивают современное здание поликлиники

Главный врач детской городской поликлиники № 99 Анастасия Рубцова демонстрирует новый портативный УЗИ-аппарат. Медицинское учреждение полностью укомплектовано самым современным оборудованием / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Касаткина, 9 Карта всех событий

В Алексеевском районе открылся новый корпус детской городской поликлиники № 99. Современное медицинское учреждение рассчитано на 320 посещений в смену.

Здание детской городской поликлиники № 99 находится рядом со старым корпусом на улице Касаткина. В нем шесть этажей, а площадь составляет более 6 тысяч квадратных метров.

— В сравнении с тем зданием, где раньше размещалась наша поликлиника, теперь у нас настоящий дворец, — отметила главный врач Анастасия Рубцова. — Площадь прежнего корпуса была всего 1890 квадратных метров.

Пространства в новой поликлинике действительно стало больше. Это значит, что пациенты могут соблюдать социальную дистанцию — в медучреждении это особенно важно.

Расположение кабинетов в здании сделано в соответствии с новым московским стандартом. По словам главврача, на первом этаже расположены кабинет дежурного врача и отделение ОРВИ — они в правом крыле. А в левой части находятся кабинеты забора анализов и выдачи справок и направлений.

— В большом холле первого этажа есть игровая зона для детей, стойка информации, а на все возникающие вопросы помогут ответить администраторы — их можно узнать по ярко-голубым жилетам, — добавила Анастасия Рубцова.

Помимо этого, на первом этаже есть довольно просторный бассейн. Посещать его могут дети дошкольного возраста по назначению врачей. Рубцова уточнила, что в прежнем здании тоже был бассейн, но сливного типа. Здесь же установлена система самоочистки и постоянной циркуляции воды.

Второй этаж поликлиники полностью отведен под врачей-педиатров. В современных просторных кабинетах с удобной эргономичной мебелью они ведут прием маленьких пациентов.

— Еще у нас есть кабинет здорового ребенка, который мы рекомендуем посещать всем родителям детей в возрасте до года, — рассказала Рубцова. — В нем медсестра показывает молодым мамам и папам, как правильно кормить малыша, дает советы по уходу за ребенком, какие игрушки должны быть у него по возрасту, и рассказывает, как правильно ребенок должен развиваться.

На этом же этаже есть специальная комната для кормления малышей.

На следующих этажах расположены кабинеты узких специалистов. В головном здании поликлиники № 99 прием ведут невролог, эндокринолог, гинеколог, хирург, кардиолог, офтальмолог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, нефролог, травматологортопед, врач-физиотерапевт и врач ЛФК. Все кабинеты оснащены самым современным цифровым оборудованием.

— Мне очень нравится работать в новом здании, — отметила врач-офтальмолог Ирина Хацукова. — С приборами разобралась быстро. В отличие от прежних аналоговых они более точные и облегчают нашу работу.

Также установлены рентген-аппарат, флюорограф, оборудование функциональной диагностики, УЗИ-аппараты, ЛОР-комбайны, оборудование для физиотерапии.

Открылся и зал лечебной физкультуры.

— Мне пришло сообщение, что открылась новая поликлиника. Мы обрадовались, очень ждали этого события, — поделилась жительница Алексеевского района Ольга Касимова, которая пришла с сыном Артемом на прием. — Чувствуется, что это современное учреждение, после ремонта стало светлее и уютнее.

СПРАВКА

Параллельно со строительством новых поликлиник проводится капремонт уже существующих. В программу обновления входит более 200 зданий — почти половина амбулаторного фонда города. Комплексная модернизация и перепланировка помещений, замена инженерных систем позволяют создать в поликлиниках комфортные условия для посетителей.