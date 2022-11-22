Отечественные компании производят качественную конкурентоспособную продукцию для малышей

Директор одного из столичных магазинов детских товаров Лилия Дворецкая расставляет на полках игрушки, которые в Россию поставляют новые компании, занявшие ниши, освободившиеся после бегства некоторых западных фирм / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

22 ноября в Москве стартовал XIII Конгресс индустрии детских товаров. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что сейчас пользуется спросом и как отрасль справилась с санкционным давлением.

Директор магазина детских товаров Лилия Дворецкая расставляет на стеллаже новую партию развивающих игрушек для малышей. Среди них — кубики, фигурки животных, деревянные пазлы. Все эти игрушки — русско-китайского производства. Рядом на полке Лилия Дворецкая расставляет упаковки с отечественными «наборами экспериментов». По ее словам, они пользуются большим спросом у покупателей.

— На сегодняшний день возрос спрос на российские детские книги. Родители приобретают их, чтобы отвлечь свое чадо от смартфона или компьютера. Благодаря чтению дети активнее развиваются с ранних лет, — рассказала Дворецкая. — При этом покупатели стали чаще ориентироваться на российскую продукцию. Она более дешевая, а по качеству ничуть не уступает товарам западных брендов.

По мнению заместителя председателя Государственной думы РФ Анны Кузнецовой, российские дети должны играть отечественными игрушками.

— По данным Ассоциации индустрии детских товаров, за 2021 год более 60 процентов некачественной продукции на данном рынке — иностранного производства, — говорит Анна Кузнецова. — Большинство продукции для детей, которую выпускают в России, это товары для ребят младшего возраста. И нам действительно есть чем гордиться в этой сфере.

Анна Кузнецова добавила, что необходимо информационно поддерживать отечественную продукцию, чтобы повышать спрос на нее.

— Нам удалось не допустить дефицита детских товаров и удержать уровень их доступности для населения, несмотря на санкционное давление, — рассказала основатель и президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, президент Национальной ассоциации игрушечников России Антонина Цицулина. — При этом мы инициировали создание списков товаров первой необходимости, которые должны быть у любого ребенка.

Антонина Цицулина отметила, что одной из целей профильного конгресса стало создание отечественных средств обучения и воспитания подрастающего поколения.

— Очень важно интегрировать в российскую систему образования отечественную продукцию для воспитания детей, — рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Лилия Гумерова. — Мы должны сделать так, чтобы детская игрушка передавала культурный код России. При этом необходимо создать единый реестр производителей товаров для малышей. Включать туда стоит только те товары, за качество которых мы готовы поручиться.

Индустрия производства детских товаров сегодня активно развивается, в том числе и в Москве. По данным руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в городе работают 28 промышленных площадок, специализирующихся на производстве разнообразных товаров для детей: одежды и обуви, продукции для творчества, развлечений и образования, уходовых и гигиенических средств, продуктов питания, школьной мебели.

За восемь месяцев 2022 года только игрушек в Москве выпустили более чем в шесть раз больше, чем за тот же период 2021 года. Кроме того, производителям товаров для малышей помогают также и гранты от столичных властей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Карпович, председатель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы»:

— Люди должны иметь возможность выбирать детские товары от разных производителей. Обеспечить конкуренцию на рынке серьезно помогает импортозамещение. Такие мероприятия, как данный конгресс, позволяют государству сотрудничать с производителями и устанавливать стандарты качества товаров для детей. Санкции уже давно показали, что мы можем все производить самостоятельно, развивать внутренний рынок. При этом именно наши товары будут в перспективе интересны и иностранным государствам.