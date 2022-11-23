Развить эмпатию подросткам помогут в столичных семейных центрах

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Для гармоничных отношений с окружающими важно уметь эмоционально откликнуться на чувства другого человека. Подросткам же бывает непросто разобраться в эмоциях и переживаниях людей. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Берегиня» Алина Копылова.

В семейный центр обратилась Ирина. Ее 14-летнему сыну Вите сложно воспринимать чувства других людей, поэтому у него почти нет друзей в школе. По словам женщины, мальчик с детства был тихим, держался обособленно. Она надеялась, что с возрастом это пройдет, но ситуация только усугублялась. Ирина отметила, что даже дома Витя предпочитает быть один, тяжело идет на контакт, бывает раздражительным.

На первой консультации с психологом мальчик признался, что не знает, как правильно общаться с окружающими. Ему кажется, что он говорит что-то не то, делает все неправильно, не понимает, чего от него ждут. Специалист порекомендовал юноше посещать занятия в подростковом клубе, развивать эмпатию, чтобы научиться понимать других людей.

Витя стал ходить на занятия в клуб «ЭмоциЯ». На тренингах ребят обучали техникам эмпатического слушания. Они расширяли спектр своих эмоций, учились разбираться в мотивах поведения окружающих. Вите стало проще понимать поступки других людей, постепенно он подружился с ребятами из клуба. В школе и дома Витя тоже стал вести себя иначе: начал больше общаться с одноклассниками, делиться с семьей тем, что его волнует. Отношения Вити с близкими стали доверительнее и крепче.

— После занятий в семейном центре сын предложил нам вместе играть в настольные игры и проводить больше времени друг с другом. Он стал общительным и понимающим, заботится о младшей сестре, — поделилась Ирина.

Психологи семейных центров активно используют различные упражнения для развития эмпатии у подростков. Одно из них — «Перестановка ролей». Суть задания в том, чтобы перестать думать о только о себе и задуматься о том, что чувствуют окружающие и почему. Подростку необходимо представить себя в роли другого человека и ответить на вопросы: Как его зовут? Сколько ему лет? Какие его любимые книги? Куда он ездил в отпуск? Что больше всего любит? Что его печалит? Что приводит в восторг? В каких ситуациях на него накатывает ностальгия? Чего он боится? На что или на кого чаще всего надеется?

По окончании эксперимента подростку необходимо узнать, верны его догадки или он в чем-то ошибся. Затем — обсудить со специалистом, какие чувства испытал участник, исполняя роли разных людей.

Еще одно интересное упражнение, которое рекомендуют психологи, — «Эмпатия и злость». Подростку необходимо вспомнить ситуацию, при которой он был зол на кого-то. Затем нужно придумать понимающее утверждение. Например, раздраженный человек говорит: «Ты никогда не делаешь того, о чем я прошу!» Эмпатичный ответ: «Ты испытываешь раздражение из-за того, что я не сделал свою работу и тебе пришлось работать за меня. Я прав?»

После этого с подростком обсуждают, что он чувствовал, когда придумывал реплику раздраженного человека, – и то, что ощущает недовольный человек, когда услышит эмпатический ответ.

— Межличностные отношения подростков основываются на чувствах, которые возникают друг к другу, к родным и знакомым. Умение проявить эмоции и понять чужие необходимо, чтобы выстроить позитивные и крепкие связи и контакты, — сказала Алина Копылова.

Если вы или ваш ребенок испытываете сложности с проявлением чувств или с пониманием эмоций и поступков других людей, можно обратиться в семейные центры, действующие во всех округах Москвы. Специалисты проводят индивидуальные и семейные психологические консультации, тренинги, занятия, налаживают детско-родительские отношения. Чтобы попасть на консультацию к специалистам нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность бесплатно пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Подразделения службы есть во всех округах столицы. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

В центрах оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.