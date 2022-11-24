Переехать, чтобы приобрести

Старший менеджер компании Мария Заводчикова рассказывает посетителям о новых услугах / Фото: Алексей Орлов\Вечерняя Москва

Москвичам стали приходить сообщения о том, что мобильное приложение МГТС с декабря перестанет поддерживаться. Что это означает, как теперь оплачивать связь, есть ли от этого выгода, рассказал «Вечерней Москве» директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

— Почему приходят СМС о закрытии мобильного приложения?

— Так мы предупреждаем, что с 1 декабря «синее» приложение больше не будет поддерживаться и пользователям нужно перейти на наше основное приложение — «Мой МТС». Два года назад абоненты МГТС стали обслуживаться у нас под новым брендом, постепенно привыкали к тому, что на счетах, сайте, в магазинах появился новый логогип. Пришла очередь мобильного приложения.

— Почему нельзя оставить привычное приложение?

— Наверняка, как вы знаете, у нас в компании, помимо мобильной связи, домашнего интернета и телевидения, есть экосистема цифровых продуктов — онлайн-кинотеатр, библиотека, сервис для прослушивания музыки, программа лояльности и другие. Их не было в «синем», а в основном приложении все эти сервисы есть. Поэтому теперь клиенты МГТС, помимо оплаты и управления услугами домашнего интернета и ТВ, смогут управлять и другими услугами компании, общаться с поддержкой в чате, пополнять баланс, проверять расходы родных и близких и многое другое в одном приложении.

— Вы недавно открыли несколько новых офисов обслуживания под новым брендом МТС Home. Чем они отличаются от других?

— Это полностью обновленные по дизайну и содержанию салоны. В них собраны услуги и интернет-сервисы, необходимые дома. Здесь можно «пощупать», как работает охранная система, умные датчики, онлайн-кинотеатр, и получить консультацию по тарифам, проверить детализацию, узнать про новые предложения, акции и многое другое. Постепенно под новый формат мы переоборудуем старые салоны.

— А домашним телефоном все еще пользуются?

— Конечно. Он важен, когда в семье есть пожилой человек или ребенок. Возьмем хотя бы ситуацию, когда надо убедиться, что все, кто должен быть дома, находятся дома. При этом постоянно растет число тех, кто выбирают пакеты услуг или подписки. Потому что это, безусловно, выгодно — экономия расходов достигает до 40 процентов. И удобно — все вопросы по нескольким услугам можно решить в «одном окне» в основном приложении.

— Что конкретно нужно сделать, чтобы перейти на «новое» приложение?

— Просто скачать его. Оно есть во всех популярных магазинах приложений. При входе в приложение или личный кабинет на сайте мы подсказываем, как это сделать, а для авторизации понадобятся привычные логин и пароль. Все данные абонентов мы перенесли в основное приложение заранее, история обращений сохранена, поэтому в нем можно будет найти любую нужную информацию.

Около половины наших абонентов уже перешли на него, уверен, что его популярность будет только расти, а клиенты от переезда только приобретут.

СПРАВКА

Термин «экосистема» впервые появился в 1930-х годах и обозначал сообщества живых организмов, которые конкурируют между собой, сотрудничают и расширяются. В 1990-х популярная концепция распространилась также на бизнес. В России экосистемы создаются через развитие новых сервисов и интеграцию с другими компаниями.