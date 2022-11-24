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На Украине предложили переименовать Россию. Зачем и кому нужен миф о «Московии»

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
На Украине предложили переименовать Россию. Зачем и кому нужен миф о «Московии»
Фото: Unsplash

На Украине в очередной раз предложили переименовать Россию в «Московию». Термин уходит корнями в Средневековье, а в ХХ веке его собирались использовать нацисты. Об истоках названия «Московия», а также о том, зачем киевскому режиму понадобилось «переименование», — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое «Московия»

Термин «Московия» уходит корнями в конец XV — начало XVI века. В то время шел процесс объединения русских земель вокруг Великого Московского княжества. Постепенно за набравшим силу княжеством закрепилось название «Русское государство».

В 1569 году на западе от него в результате слияния Великого княжества Литовского и Королевства Польского появилось новое государственное образование — Речь Посполитая. В составе последней оказались территории, на которых проживало много людей, называвших себя русскими и говорившими на русском языке.

Такое положение дел тревожило поляков и литовцев: ведь Русское государство стремилось собрать вокруг себя все русские земли. Польские идеологи решили противопоставить населенные русскими юго-западные земли Речи Посполитой тем, что находятся под контролем Москвы. Первые они назвали «Руссией» (населенной русскими), а вторые — «Московией» (населенной московитами).

Такое именование Русского государства впоследствии переняли и в странах Западной Европы. Однако там в идеологический аспект названия не вдавались, хотя порой и осознавали его ошибочность. Например, французский путешественник Жак Маржерет (1565–1619) писал:

— Ошибочно называть их московитами, а не русскими, как делаем не только мы, живущие в отдалении, но и более близкие их соседи.

При этом термин «Московия» в русском языке не прижился, а в русской историографии он отсутствует.

— «Московия» — это фактически калька с иностранного языка. В качестве самоназвания этот термин никогда не употреблялся, — объяснил «Вечерней Москве» главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков

Зачем миф о «Московии» современной Украине

Современные украинские политики нередко выступают за переименование России в «Московию». В 2015 году соответствующий законопроект поступил в Верховную Раду. А незадолго до начала СВО с подобным же предложением выступили местные власти трех городов Киева, Львова и Ровно.

Наконец, 24 ноября 2022 года на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась очередная петиция с просьбой о переименовании.

— Официально переименовать название «Россия» на «Московия». Заменить термин «русский» на «московский», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», — говорится в тексте.

По мнению авторов петиции, «переименование» позволит избавиться от «враждебного и опасного и опасного утверждения, что Российская Федерация является прямым потомком Киевской Руси».

Как полагает Рудаков, стремление части украинского истеблишмента называть Россию «Московией» проистекает из желания принизить статус и значение нашей страны.

— Они хотят намекнуть на то, что России пора убраться в границы, которые когда-то были у Московского княжества в Средние века, — добавил историк.

В своем стремлении украинские политики продолжают линию Третьего Рейха. В рамках плана «Ост» последние собирались образовать на захваченных землях «Рейхскомиссариат Московия».

— То, что режим Зеленского использует тот же термин, конечно, сближает его с нацистским не только терминологически, но и в части практики и идеологии, — заключил историк.

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