Пятый фестиваль индийского кино пройдет в Москве и других городах России

Фото: Пресс-служба фестиваля

С 1 по 6 декабря в 24 городах России пройдет юбилейный пятый кинофестиваль INDIAN FILMS FESTIVAL, организованный кинокомпанией IndianFilms совместно с Индийским культурно-национальным центром «Сита», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Посольства Индии в России. Показы пройдут в кинотеатрах национальной сети «Синема Парк» в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.

В программе представлены шесть хитов индийского кинематографа, в том числе драма Карана Джохара «Меня зовут Кхан» и одна из самых любимых в России кинокартин — музыкальная мелодрама «Танцор диско». Фильмом-открытием фестиваля безусловно станет приключенческий боевик «Пушпа. Восхождение» сценариста и режиссера Сукумара Банредди.

Церемония открытия INDIAN FILMS FESTIVAL пройдет 1 декабря в московском торгово-развлекательном центре «Океания». Фильм «Пушпа. Восхождение» лично представят авторы картины и исполнители главных ролей: МЕГА-ЗВЕЗДА и обладатель множества профессиональных премий актер Аллу Арджун, топ-модель и актриса Рашмика Манданна, режиссер и автор сценария Сукумар Банредди и продюсер Рави Санкар. Перед показом фильма пройдет яркая культурно-развлекательная программа. Специально для церемонии открытия основательница и художественный руководитель балета TODES Алла Духова поставила фееричный танцевальный номер под саундтрек из фильма «Пушпа. Восхождение». Зрители увидят традиционный ритуал зажжения лампы.

3 декабря создатели фильма «Пушпа. Восхождение» посетят показ фильма в Санкт-Петербурге, в торгово-развлекательном центре «Галерея».

В программу фестиваля вошли популярные индийские фильмы: «Пушпа. Восхождение» (режиссер Сукумар Банредди, 2021), «Меня зовут Кхан» (режиссер Каран Джохар, 2010), «Танцор диско» (режиссер Баббар Субхаш, 1982), «RRR: Рядом ревет революция» (режиссер С.С. Раджамули, 2022), «Дангал» (режиссер Санджай Лила Бхансали, 2016) и «Бой» (режиссер Сиддхарт Ананд, 2019).