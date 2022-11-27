Топ-5 самых известных экранизаций произведений Кира Булычева

Кадр из фильма ««Гости из будущего»» / 1984 год

Съемки фильма «Сто лет тому вперед» по повести Кира Булычева начались в Москве. «Вечерняя Москва» вспоминает самые известные экранизации произведений писателя.

Библиография фантаста Кира Булычева включает несколько сотен рассказов, повестей, романов. По его произведениям снято более тридцати фильмов. Он был удивительным автором, хотя в реальности Кира Булычева не существовало — это псевдоним историка Игоря Всеволодовича Можейко. Автор работал в Институте востоковедения и опасался, что вымыслы сочтут недостаточно серьезным и неподобающим научному сотруднику занятием. Писать фантастику он начал в 1965 году, но кто «прячется» за псевдонимом Кир Булычев, выяснилось лишь спустя 15 лет, когда в 1982 году автор получил Государственную премию СССР за сценарии к фильму «Через тернии к звездам» и мультфильму «Тайна третьей планеты».

Выбор псевдонима, как и все творчество Игоря Всеволодовича, был движим любовью. Имя Кир, изначально Кирилл, он взял по имени жены — художницы и иллюстратора Киры Сошинской. Булычев — от девичьей фамилии его матери. А самую известную свою героиню автор назвал в честь дочери Алисой. Приключения Алисы Селезневой, начавшиеся со сборника «Девочка, с которой ничего не случится» (1965), стали важным пластом советской и российской культуры.

Осенью стартовали съемки сразу двух новых проектов по произведениям Кира Булычева.

Фильм «Сто лет тому вперед». Реж. Александр Андрющенко. В кинотеатрах ждем 28 декабря 2023 года.

Эта лента про фантастические приключения Алисы Селезневой по одноименной повести Булычева расскажет, как школьник Коля попадает в будущее, сталкивается с космическими пиратами, знакомится с девочкой по имени Алиса и оказывается вынужденным вклиниться в ход истории. Заявлено, что родителей Алисы Селезневой сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова.

— Работать на этом проекте — удовольствие и радость. Сам посыл, идея «Ста лет тому вперед» мне очень интересны и трогают. Это и сказка, и фантастическое приключение, и история о важных для всех нас вещах, — поделилась впечатлениями актриса Виктория Исакова. — Особенно приятно, что на этой площадке все сошлось. Замечательно, когда ты у себя в голове выстраиваешь роль, придумываешь образы партнеров, а потом встречаешься с ними на съемочной площадке, и все совпадает. Мечты о работе встречаются с реальностью, тебя окружает прекрасная команда — и ты получаешь лучший результат из возможных.

Сериал «Очевидное невероятное». Реж. Александр Войтинский. В сети ждем в 2023 году.

Планируется создать 10-серийный фантастический сериал по циклу рассказов Кира Булычева про Великий Гусляр — вымышленный город, в который прилетают инопланетяне, и его жителям в столь непростых обстоятельствах особенно важно остаться людьми.

В центре происходящих событий оказываются новый мэр города Эдуард Белинский (актер Максим Лагашкин), мечтающий сделать Великий Гусляр туристическим центром, и глава местного ТСЖ Тимофей Молодцов (актер Артем Быстров), который хочет сохранить в тайне экстраординарные события, происходящие там каждый день. Также в ленте сыграет Светлана Ходченкова.

Интерес к экранизации произведений Булычева вернулся не так давно. В 2009 году был снял полнометражный фильм «Приключения Алисы. Пленники трех планет», а в 2016-м вышла короткометражная лента «Можно попросить Нину?» Из свежих лент можно назвать лишь альманах «Хронос», предшественником которого является короткометражка «Временная связь» (2020).

Фильм «Хронос» Реж. Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов. Вышел в прокат 21 июля 2022 года.

Лента объединила в себе три новеллы по рассказам «Поломка на линии», «Можно попросить Нину?» и «Шум за стеной». Балансируя на тонкой грани между будущим и прошлым, герои этих историй стараются дотянуться до людей, с которыми их разделяет время.

Персонажи тут очень разные. Главный герой первой новеллы — работник музея, который хочет помочь писателю из прошлого.

— Мне кажется, в свое время я полюбил читать благодаря Киру Булычеву и мифам Древней Греции, — вспоминает актер, исполнивший эту роль, Дмитрий Ендальцев. — Кир Булычев — тот, кому я бесконечно предан, потому что с ним связано мое детство, в какой-то момент он воспитывал меня морально, нравственно, этически. Через его тексты я полюбил мир фантастики в целом и обожаю его до сих пор.

В финальной, третьей, новелле актер Михаил Горевой, сыгравший главного злодея, отмечает, что общего во всех сюжетах альманаха.

— Все три истории объединены не только автором, но и тем, что они являются своеобразным «светлым зеркалом », в них есть свет в конце тоннеля, надежда, — делится Горевой. — После такого хочется жить.

Фильм приняли тепло. Будем надеяться, что, как и планировали создатели, картина получит продолжение. Ведь недаром они даже назвали свою студию именем Кира Булычева.

Основная волна успешных экранизаций произведений Кира Булычева приходится на советский период. Расскажем о некоторых из них.

Кадр из фильма «Хронос» / 2022 год

Пятисерийный фильм «Гостья из будущего», реж. Павел Арсенов. Премьера прошла с 25 по 29 марта 1985 года по Первому каналу ЦТ.

Детский мини-сериал — до сих пор, пожалуй, самая успешная экранизация повести Булычева «Сто лет тому вперед». Настоящее Алисы Селезневой (юная актриса Наташа Гусева) — 2084 год. Шестиклассник Коля Герасимов (Алеша Фомкин) из 1984 года попадает в будущее, становится свидетелем нападения космических пиратов Весельчака У (Вячеслав Невинный) и Крыса (Михаил Кононов), спасает от них миелофон — устройство, которое помогает читать чьи угодно мысли и способно облегчить им захват Вселенной. Убегая от преследователей, мальчик перемещается в свое время и уже дома должен передать прибор в нужные руки, обезопасив себя и ближних.

Кстати, песня «Прекрасное далеко», которая стала суперпопулярной, впервые прозвучала именно в этой киноленте. Добавим, что в России с 1996-го до 2009 года выступала музыкальная группа «Гости из будущего». А в 2022 году группа Jane Air выпустила альбом «Миелофон».

Фильм «Бросок, или Все началось в субботу», реж. Серик Райбаев. Вышел в 1976 году.

Это самая первая экранизация Кира Булычева, снятая по повести «Умение кидать мяч». По сюжету архитектор Темирбек Сарсенбаев получает способность попадать в цель без промаха, бросая предметы с большого расстояния. Этим хочет воспользоваться тренер местной баскетбольной команды. Талант Темирбека помогает его команде побеждать, однако у лидирующего игрока есть претензии к самому себе.

Двухсерийный научно-фантастический фильм «Через тернии к звездам», реж. Ричард Викторов. Премьера состоялась в апреле 1981 года.

По сюжету, действие которого происходит в XXIII веке, на окраинах Вселенной космолет «Пушкин» находит корабль неизвестной конструкции, на котором выжила только одна девушка-клон, обладающая необыкновенными способностями, — Нийя (Елена Метелкина). Теперь ей суждено обитать среди людей.

Эта лента принесла Киру Булычеву Государственную премию СССР.

Спустя 20 лет, в 2001 году, в прокат вышло юбилейное издание фильма, над которым работал сын режиссера первой версии Николай Викторов. Обновили качество картины, в том числе записали новую звуковую дорожку. Ее сократили, чтобы вписать в принятый кинотеатральный формат.

Среди прочих правок осуществили и желание режиссера, о котором упоминал Булычев: вместо слова «Конец» в титрах хотели написать фразу: «Все кадры мертвой планеты Десса сняты на Земле сегодня».

Кадр из фильма «Через тернии к звездам» / 1981 год

Фильм «Шанс», реж. Александр Майоров. Премьера состоялась 26 июня 1984 года.

Комедийная мелодрама снята по рассказу Кира Булычева из цикла про Великий Гусляр «Марсианское зелье». По сюжету казак Алмаз Битый (Сергей Плотников, Игорь Шкурин) в XVII веке спас инопланетянина, который в благодарность за это оставил ему эликсир вечной молодости. Алмаз со своей подругой Милицей Федоровной (Мария Капнист, Дилором Камбарова) прожили более трех веков. Теперь им нужно в Великий Гусляр, чтобы получить новую порцию. Вот только про эликсир узнают и другие жители города...

Кстати, финал повести, опубликованной в 1971 году, отличался от кинематографического. Но над сценарием ленты Кир Булычев работал вместе с режиссером Александром Майоровым, и в дальнейших публикациях печатался текст, близкий к киноверсии.

Фильм «Подземелье ведьм», реж. Юрий Мороз. Совместное производство СССР и Чехословакии. Вышел на экраны в 1990 году.

По сюжету исследователи с Земли прилетели на далекую планету Эвур, населенную первобытными племенами, неким подобием динозавров и прочим живым существам одновременно. Здесь наблюдаются странные хронологические сбои, например, вождь Октин Хаш (Дмитрий Певцов) владеет стальным мечом, хотя железо людям еще неизвестно. Инспектор-этнолог с Земли Андрей Брюс (Сергей Жигунов) попа дает в плен к местным, где знакомится с девушкой Белогурочкой (Марина Левтова), и теперь им вместе нужно разгадать тайны происходящего на планете.

Произведения Кира Булычева многократно становились и основой для мультипликационных произведений. Среди них «Тайна третьей планеты» (1981), «Два билета в Индию» (1985), «Перевал» (1988) и другие.

ДОСЬЕ

Игорь Всеволодович Можейко (Кир Булычев) родился 18 октября 1934 года в Москве. Доктор исторических наук. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза и аспирантуру Института востоковедения АН СССР. Помимо фантастических произведений, написал несколько сотен научных и научно-популярных работ, переводил тексты иностранных авторов. Умер 5 сентября 2003 года в Москве.