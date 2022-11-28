Интерес россиян к «черной пятнице» вырос более чем в три раза — исследование «МегаФона»

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Обычно распродажами больше интересуются женщины. В поисках нужной вещи они готовы обойти, не зная усталости, десятки магазинов. Однако, как свидетельствует статистика, приведенная специалистами компании «МегаФон», ситуация, похоже, меняется, и интерес у мужчин к покупкам возрастает.

По данным компании, доля мужчин среди участников «черной пятницы» в этом году выросла с 30 до 40 процентов. Интерес россиян к распродажам в целом увеличился: мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах во время «черной пятницы» был в 3,3 раза выше, чем в такую же акцию 2021 года.

Как сообщили в компании, число покупателей также выросло по сравнению с прошлым годом в три раза. «Черная пятница» продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране, мобильный трафик в этот период на 10 процентов опередил результат Дня шопинга 11 ноября. Эти выводы специалисты «МегаФона» сделали на основе анализа больших данных.

Как выяснили эксперты мобильного оператора, одежда и обувь возглавили рейтинг наиболее популярных товаров: этой категорией интересовалась треть россиян, совершающих покупки. На втором месте оказались книги: 27 процентов, далее следуют ювелирные украшения — 21 процент. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины — одеждой и обувью.

В интернет-магазине компании также зафиксирован высокий интерес покупателей к акции «Черная пятница», общее количество заказов во время акции в этом году увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Более 50 процентов всех покупок составили смартфоны, 18 процентов — аксессуары и 7 процентов — беспроводные наушники.