Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Я вам пишу, чернила вытирая

Сергей Шахиджанян

Сюжет: 

«Вечерке» — 100 лет
Общество
Я вам пишу, чернила вытирая
Фото: Из личного архива Леонида Россикова

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ровесники газеты», в которой москвичи рассказывают корреспондентам, какие вещи 1923 года хранятся у них.

28 ноября мир отметил День перьевой ручки. Этим письменным прибором уже не пользуются, однако у некоторых москвичей сохранились аксессуары к нему. Так, Леонид Россиков держит дома старинный прибор для удаления чернил при письме — пресс-бювар 1923 года.

Некоторые вещи настолько давно вышли из обихода, что даже трудно представить, для чего они предназначались. Так, с помощью пресс-бювара — небольшого бруска из дерева, обтянутого кожей и украшенного золотой вязью, — после письма промокали бумагу, чтобы на ней не оставалось клякс и подтеков чернил.

— По семейной легенде, этот предмет сделал один из моих родственников, который в 1923 году переехал в столицу из провинции, — рассказывает «Вечерке» Леонид Россиков. — Здесь он смастерил себе персональный чернильный набор: из дубовой доски вырезал небольшую дощечку, на которой разместил отверстие для чернильницы, держатель пера и углубление для пресс-бювара. Сам пресс-бювар обтягивался снизу толстой промокательной бумагой.

Шариковые ручки у москвичей появились только в середине 1960-х годов. С тех пор необходимости использовать пресс-бювар у большинства горожан больше не было.

КСТАТИ

Название «пресс-бювар» происходит от французского слова buvant, которое переводится как «пьющий, впитывающий влагу». Прибор упоминается в романе Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» и других произведениях.

Газета «Вечерняя Москва» Архивы Ровесники газеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте