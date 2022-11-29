Я вам пишу, чернила вытирая

Фото: Из личного архива Леонида Россикова

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ровесники газеты», в которой москвичи рассказывают корреспондентам, какие вещи 1923 года хранятся у них.

28 ноября мир отметил День перьевой ручки. Этим письменным прибором уже не пользуются, однако у некоторых москвичей сохранились аксессуары к нему. Так, Леонид Россиков держит дома старинный прибор для удаления чернил при письме — пресс-бювар 1923 года.

Некоторые вещи настолько давно вышли из обихода, что даже трудно представить, для чего они предназначались. Так, с помощью пресс-бювара — небольшого бруска из дерева, обтянутого кожей и украшенного золотой вязью, — после письма промокали бумагу, чтобы на ней не оставалось клякс и подтеков чернил.

— По семейной легенде, этот предмет сделал один из моих родственников, который в 1923 году переехал в столицу из провинции, — рассказывает «Вечерке» Леонид Россиков. — Здесь он смастерил себе персональный чернильный набор: из дубовой доски вырезал небольшую дощечку, на которой разместил отверстие для чернильницы, держатель пера и углубление для пресс-бювара. Сам пресс-бювар обтягивался снизу толстой промокательной бумагой.

Шариковые ручки у москвичей появились только в середине 1960-х годов. С тех пор необходимости использовать пресс-бювар у большинства горожан больше не было.

КСТАТИ

Название «пресс-бювар» происходит от французского слова buvant, которое переводится как «пьющий, впитывающий влагу». Прибор упоминается в романе Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» и других произведениях.