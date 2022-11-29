«МегаФон» ускорил мобильный интернет в клинической больнице Одинцово

Фото: Freepik

Компания «МегаФон» модернизировала сеть для клинической больницы № 123 в подмосковном городе Одинцово. Это позволило в два раза увеличить скорость мобильного интернета для персонала и пациентов больницы.

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА России — один из крупнейших в стране медицинских центров. Чтобы обеспечить абонентов качественной сотовой связью во всех помещениях, компания построила базовую станцию с использованием дополнительного диапазона LTE-2600. Это дало возможность улучшить проникновение мобильного сигнала в здания с большим количеством помещений, например, больничных палат и лабораторий. Теперь врачи и пациенты смогут с комфортом использовать мессенджеры, соцсети, конференц-связь и другие сервисы в любой локации больницы.

— Наличие качественной мобильной связи важно для любого современного медицинского учреждения. Это позволяет врачам всегда иметь возможность связываться с пациентами и оказывать им оперативную помощь, когда счет идет на считаные минуты. Также мы сможем ускорить цифровизацию больницы, чтобы внедрять новые технологии, — рассказал Андрей Мещеряков, заместитель генерального директора Федерального научно-клинический центра физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА России по лечебной работе — главный врач, доктор медицинских наук.