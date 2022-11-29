«Тихий убийца»: ученые объяснили, почему не стоит солить еду после приготовления

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Бездумно ставите солонку на стол при каждом приеме пищи? Вы не одиноки, но, возможно, стоит переосмыслить отношение к соли, если хотите защитить сердце, предупреждают ученые, исследование которых опубликовано в журнале Американского колледжа кардиологии.

Ученые давно выяснили, что диета с высоким содержанием соли может привести к высокому кровяному давлению, которое вызывает сердечную недостаточность. Новое исследование показало, что не только количество, но и то, как часто люди солят пищу, серьезно повышает риск развития сердечных заболеваний.

Исследование показало, что не обязательно полностью отказываться от употребления соли, чтобы уменьшить риск развития болезней. Даже простое уменьшение количества соли, которая добавляется в пищу после готовки, может иметь значение.

Лу Ци, профессор Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейн в Новом Орлеане объяснил:

— Мы обнаружили, что люди, которые не добавляют много соли в пищу, зачастую сильно снижают риск развития болезней сердца независимо от образа жизни и других заболеваний.

По словам профессора, когда пациенты сочетают DASH-диету с минимальным употреблением соли, у них самый низкий риск сердечных заболеваний. Причем не обязательно полностью исключать ее из рациона — достаточно просто солить меньше.

DASH-диета — система питания, разработанная для поддержания в норме уровня кровяного давления. Она основана на продуктах, богатых калием, кальцием и магнием, с низким содержанием соли, насыщенных жиров и рафинированного сахара.

В ходе исследования 176 570 участникам из британского «Биобанка» предоставили анкеты, в которых они должны были отмечать, как часто и щедро они солят пищу. В опросе не учитывалась соль, которую они добавляли во время приготовления, например, в воду для варки макарон.

Анкета также содержала вопросы о каких-либо серьезных изменениях в рационе питания, которые они, возможно, внесли за последние пять лет, а также о том, были ли у них в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания (например, сердечные приступы).

Исследователи обнаружили, что женщины с низким индексом массы тела, умеренным употреблением алкоголя, некурящие и физически активные в среднем реже солили пищу.

Они также выявили сильную связь между добавлением соли в пищу и риском сердечных заболеваний среди курильщиков и лиц с более низким социально-экономическим статусом.