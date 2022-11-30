Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Защита информации: как сохранить в безопасности свои данные и в каких колледжах столицы этому учат

Павел Гриднев
Общество
Защита информации: как сохранить в безопасности свои данные и в каких колледжах столицы этому учат
Интернет стал источником не только полезной информации, но и опасности / Фото: https://pixabay.com/

Студенты столичных колледжей по направлению «Организация и технология защиты информации» отметили, что 30 ноября — важный день для всех, кто хочет сохранить свои электронные данные в безопасности. Международный день защиты информации ежегодно отмечают 30 ноября по всему миру. Он был основан в 1988 году после первой успешной массовой кибератаки и призван напомнить всем, насколько важна цифровая безопасность. Специалисты в этой области подчеркивают, что все данные, которые хранятся в электронном виде, это дорогой ресурс, который важно защитить от кражи, бесконтрольного распространения и разрушения.

Профессию по организации и технологии защиты информации можно получить в трех столичных колледжах: в Московском индустриальном колледже, в Технологическом колледже № 34 и в Колледже автоматизации и информационных технологий № 20.

— Правительство поддерживает ИТ-направление, и возможность получить качественное образование в этой области — одна из мер такой поддержки. В колледжах Москвы реализуется система обучения, в которой предусмотрено большое количество практических занятий и изучение российского программного обеспечения. Выпускники колледжей успешно трудоустраиваются в различные компании и работают в области ИТ техниками по защите информации, — отметила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

День защиты информации — это не просто профессиональный праздник людей, работающих в этой сфере. Он относится ко всем, кто использует цифровые технологии для передачи данных: будь то мессенджеры, интернет-оплата товаров и услуг, облачные хранилища и так далее.

В этот день преподаватели и студенты московских колледжей по направлению «Организация и технология защиты информации» поделились правилами кибергигиены, которые помогут обычным пользователям сохранить свои электронные данные в безопасности.

КАК ЗАЩИТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ В ОТКРЫТОЙ СЕТИ

  • Регулярно обновляйте программное обеспечение на своих устройствах. Например, хорошим решением будет выбор автоматического обновления системы. Это несложное действие снижает риск взлома, ведь разработчики улучшают защиту с каждой новой версией программного обеспечения.
  • Если ваши пароли слишком простые, то поменяйте их. Используйте пароли с буквами разного регистра, цифрами и спецзнаками.
  • Разделите рабочую электронную почту и личную. Если все письма вам будут приходить одним потоком, то можно пропустить опасное письмо от злоумышленника. К тому же, имея запасной активный аккаунт, есть больше шансов вернуть доступ к своим данным, если он вдруг будет утрачен.

— Создайте резервную копию своих данных. Особенно, если у вас есть файлы, которые вам особенно важно не потерять, — советует Михаил Круглов, преподаватель Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 по дисциплине «Программные и программно-аппаратные средства защиты информации.

Преподаватель Московского индустриального колледжа Лилия Тихонова подчеркивает, что защищать свои данные нужно всем:

— Настройте многофакторную аутентификацию, чаще меняйте пароли и будьте чрезмерно подозрительны — не вводите свои данные на непроверенных сайтах и ресурсах.

Также она отметила, что направление обучения «Организация и технология защиты информации» сейчас как никогда актуально: присутствие пользователей и компаний в сети увеличивается, а с ним и объем той информации, которая может быть украдена. Специалисты ИТ-сферы нужны практически везде, и важны именно их практические навыки.

Во время учебы, студенты колледжей учатся обеспечивать информационную безопасность от различных угроз и вирусных атак, проверять техническое состояние, делать установку и регулировку аппаратуры и приборов, проводить профилактические осмотры и текущий ремонт. Важные в этой профессии навыки — проектировать планы защиты кабинетов, этажей, зданий, вести журнал нарушений и фиксировать все действия с информацией.

На практических занятиях студенты изучают все, что связано с электронными данными: от операционных систем до программного обеспечения от внутренних угроз информационной безопасности компании на примере реальных кейсов.

Учащиеся Технологического колледжа № 34 проходят практику и стажировку в крупных компаниях: ПАО МАК Вымпел, САО «ВСК», ФГУП «НТЦ "Заря"», ООО «Система», ООО «Профконсалт». Выпускники направления могут работать в крупных корпорациях, государственных органах, банках, ИТ-компаниях, компаниях по разработке антивирусов и других.

Дмитрий Никишин закончил Технологический колледж № 34 в 2020 году по специальности «Организация и технология защиты информации» и сейчас работает в компании ООО «Нотекс», которая специализируется в области защиты информации, разработки компьютерного программного обеспечения, участия в государственных закупках. Его работа связана с ИТ-поддержкой частных и государственных структур и их информационной безопасности.

— В моей работе мне помогают кейсы, которые мы разбирали во время практических занятий в колледже. Больше всего мне пригодились знания по сетевому администрированию и защите: созданию общих ресурсов в сети, установке и подключению к Active Directory, настройке маршрутизации, созданию программного RAID-массива и так далее. В основном практические работы проходят на операционной системе Linux, в частности на защищенной российской ОС AstraLinux. Многие организации ее используют в связи с импортозамещением, — отмечает Дмитрий.

— Моя задача — защищать все, что создают другие люди, — подытожил он.

В Московском индустриальном колледже студентов по ИТ-направлению обучения информационной безопасности готовят с 2020 года, первый выпуск техников по защите информации состоится в 2023 году. В колледже регулярно обновляют оборудование, на котором готовят будущих специалистов. Производственная практика студентов проходит в организациях: ООО «ПРАЙМ ГРУПП", ООО «ТехноАйТи Групп», ООО Top 3D Group, ООО «РусБИТех-Астра», ГК «Геоскан». Для учащихся также предусмотрены дополнительные образовательные мероприятия — курсы по этичному хакингу, кибербезопасности, атаке и защите веб-сайтов по OWASP. Во время учебной практики реконструируются реальные киберугрозы, с которыми студенты должны справиться.

Студенты МИК рассказали, что им нравится изучать нормы законодательства в сфере информационной безопасности, определять, откуда ждать угрозы, как минимизировать и расследовать последствия атак. Студент Московского индустриального колледжа Дмитрий Белянин отмечает, что самым эффективным при обучении является применение в практической подготовке виртуальных тренажеров, программ-анализаторов и программ-симуляторов.

Иван Илларионов, выпускник Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, во время учебы по специальности «Обеспечение безопасности автоматизированных систем в защищенном исполнении» проходил практику в АО «ВДНХ», НИИ «НДХиТ» и ООО «Комрунет», а после получения диплома принял предложение о работе в колледже мастером производственного обучения.

— На каждом предприятии я получил уникальные знания, которые постоянно применяю в работе. Например, студенты часто интересуются различными решениями в области информационной безопасности, и я могу поделиться с ними опытом или помочь настроить ИТ-продукты, — делится Иван.

Техник по защите информации — востребованная профессия. Работодатели ожидают от соискателей реальных практических навыков в области информационной безопасности и защиты персональных данных. Выпускники колледжей по этой специальности могут работать с государственными корпорациями, средним и крупным бизнесом, облачными сервисами и другими областями, где необходима система защиты разработок, персональных данных клиентов и сотрудников.

Кибербезопасность Интернет Персональные данные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте