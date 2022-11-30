Защита информации: как сохранить в безопасности свои данные и в каких колледжах столицы этому учат

Интернет стал источником не только полезной информации, но и опасности / Фото: https://pixabay.com/

Студенты столичных колледжей по направлению «Организация и технология защиты информации» отметили, что 30 ноября — важный день для всех, кто хочет сохранить свои электронные данные в безопасности. Международный день защиты информации ежегодно отмечают 30 ноября по всему миру. Он был основан в 1988 году после первой успешной массовой кибератаки и призван напомнить всем, насколько важна цифровая безопасность. Специалисты в этой области подчеркивают, что все данные, которые хранятся в электронном виде, это дорогой ресурс, который важно защитить от кражи, бесконтрольного распространения и разрушения.

Профессию по организации и технологии защиты информации можно получить в трех столичных колледжах: в Московском индустриальном колледже, в Технологическом колледже № 34 и в Колледже автоматизации и информационных технологий № 20.

— Правительство поддерживает ИТ-направление, и возможность получить качественное образование в этой области — одна из мер такой поддержки. В колледжах Москвы реализуется система обучения, в которой предусмотрено большое количество практических занятий и изучение российского программного обеспечения. Выпускники колледжей успешно трудоустраиваются в различные компании и работают в области ИТ техниками по защите информации, — отметила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова.

День защиты информации — это не просто профессиональный праздник людей, работающих в этой сфере. Он относится ко всем, кто использует цифровые технологии для передачи данных: будь то мессенджеры, интернет-оплата товаров и услуг, облачные хранилища и так далее.

В этот день преподаватели и студенты московских колледжей по направлению «Организация и технология защиты информации» поделились правилами кибергигиены, которые помогут обычным пользователям сохранить свои электронные данные в безопасности.

КАК ЗАЩИТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ В ОТКРЫТОЙ СЕТИ

Регулярно обновляйте программное обеспечение на своих устройствах. Например, хорошим решением будет выбор автоматического обновления системы. Это несложное действие снижает риск взлома, ведь разработчики улучшают защиту с каждой новой версией программного обеспечения.

Если ваши пароли слишком простые, то поменяйте их. Используйте пароли с буквами разного регистра, цифрами и спецзнаками.

Разделите рабочую электронную почту и личную. Если все письма вам будут приходить одним потоком, то можно пропустить опасное письмо от злоумышленника. К тому же, имея запасной активный аккаунт, есть больше шансов вернуть доступ к своим данным, если он вдруг будет утрачен.

— Создайте резервную копию своих данных. Особенно, если у вас есть файлы, которые вам особенно важно не потерять, — советует Михаил Круглов, преподаватель Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 по дисциплине «Программные и программно-аппаратные средства защиты информации.

Преподаватель Московского индустриального колледжа Лилия Тихонова подчеркивает, что защищать свои данные нужно всем:

— Настройте многофакторную аутентификацию, чаще меняйте пароли и будьте чрезмерно подозрительны — не вводите свои данные на непроверенных сайтах и ресурсах.

Также она отметила, что направление обучения «Организация и технология защиты информации» сейчас как никогда актуально: присутствие пользователей и компаний в сети увеличивается, а с ним и объем той информации, которая может быть украдена. Специалисты ИТ-сферы нужны практически везде, и важны именно их практические навыки.

Во время учебы, студенты колледжей учатся обеспечивать информационную безопасность от различных угроз и вирусных атак, проверять техническое состояние, делать установку и регулировку аппаратуры и приборов, проводить профилактические осмотры и текущий ремонт. Важные в этой профессии навыки — проектировать планы защиты кабинетов, этажей, зданий, вести журнал нарушений и фиксировать все действия с информацией.

На практических занятиях студенты изучают все, что связано с электронными данными: от операционных систем до программного обеспечения от внутренних угроз информационной безопасности компании на примере реальных кейсов.

Учащиеся Технологического колледжа № 34 проходят практику и стажировку в крупных компаниях: ПАО МАК Вымпел, САО «ВСК», ФГУП «НТЦ "Заря"», ООО «Система», ООО «Профконсалт». Выпускники направления могут работать в крупных корпорациях, государственных органах, банках, ИТ-компаниях, компаниях по разработке антивирусов и других.

Дмитрий Никишин закончил Технологический колледж № 34 в 2020 году по специальности «Организация и технология защиты информации» и сейчас работает в компании ООО «Нотекс», которая специализируется в области защиты информации, разработки компьютерного программного обеспечения, участия в государственных закупках. Его работа связана с ИТ-поддержкой частных и государственных структур и их информационной безопасности.

— В моей работе мне помогают кейсы, которые мы разбирали во время практических занятий в колледже. Больше всего мне пригодились знания по сетевому администрированию и защите: созданию общих ресурсов в сети, установке и подключению к Active Directory, настройке маршрутизации, созданию программного RAID-массива и так далее. В основном практические работы проходят на операционной системе Linux, в частности на защищенной российской ОС AstraLinux. Многие организации ее используют в связи с импортозамещением, — отмечает Дмитрий.

— Моя задача — защищать все, что создают другие люди, — подытожил он.

В Московском индустриальном колледже студентов по ИТ-направлению обучения информационной безопасности готовят с 2020 года, первый выпуск техников по защите информации состоится в 2023 году. В колледже регулярно обновляют оборудование, на котором готовят будущих специалистов. Производственная практика студентов проходит в организациях: ООО «ПРАЙМ ГРУПП", ООО «ТехноАйТи Групп», ООО Top 3D Group, ООО «РусБИТех-Астра», ГК «Геоскан». Для учащихся также предусмотрены дополнительные образовательные мероприятия — курсы по этичному хакингу, кибербезопасности, атаке и защите веб-сайтов по OWASP. Во время учебной практики реконструируются реальные киберугрозы, с которыми студенты должны справиться.

Студенты МИК рассказали, что им нравится изучать нормы законодательства в сфере информационной безопасности, определять, откуда ждать угрозы, как минимизировать и расследовать последствия атак. Студент Московского индустриального колледжа Дмитрий Белянин отмечает, что самым эффективным при обучении является применение в практической подготовке виртуальных тренажеров, программ-анализаторов и программ-симуляторов.

Иван Илларионов, выпускник Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, во время учебы по специальности «Обеспечение безопасности автоматизированных систем в защищенном исполнении» проходил практику в АО «ВДНХ», НИИ «НДХиТ» и ООО «Комрунет», а после получения диплома принял предложение о работе в колледже мастером производственного обучения.

— На каждом предприятии я получил уникальные знания, которые постоянно применяю в работе. Например, студенты часто интересуются различными решениями в области информационной безопасности, и я могу поделиться с ними опытом или помочь настроить ИТ-продукты, — делится Иван.

Техник по защите информации — востребованная профессия. Работодатели ожидают от соискателей реальных практических навыков в области информационной безопасности и защиты персональных данных. Выпускники колледжей по этой специальности могут работать с государственными корпорациями, средним и крупным бизнесом, облачными сервисами и другими областями, где необходима система защиты разработок, персональных данных клиентов и сотрудников.