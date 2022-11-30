Если замуж, то официально

Молодожены обмениваются кольцами в одном из столичных ЗАГСов / Фото: РИА Новости

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

В ноябре 1965 года рубрика «Справочное бюро» сталкивалась не только с многочисленными бытовыми вопросами, которые задавали пытливые читатели, но и религиозными.

Браком не считается

Религия не была запрещена в СССР, хотя верующие высмеивались пропагандой. В номере от 20 ноября 1965 года С. Симоненко писал, что в его семье возник спор. Бабушка утверждала: церковный брак считается зарегистрированным. Права ли она? «Вечерка» пояснила, что, согласно советским законам, зарегистрированным брак может быть только в органах ЗАГС. А церковный юридической силы не имеет. Но церковные браки, заключенные до 20 декабря 1917 года, когда в РСФСР был принят декрет о гражданском браке, тоже считались действительными.

Комиссионка для цветов

Читатель В. Зайцев спрашивал, есть ли магазины, в которых принимают цветы на продажу. В его семье увлекаются разведением цветов, но их стало очень много. Такие магазины существовали. Рубрика советовала обратиться в магазин «Растениеводство» на Кутузовском проспекте или в комиссионно-скупочный магазин фирмы «Цветы» на Арбате. Любой желающий мог принести туда растения, и продавцы обещали найти покупателей с небольшим наваром к установленной цене. Сейчас таких услуг в магазинах нет, но москвичи сами организовывают цветочные барахолки в соцсетях, где и продают цветы, и устраивают обмен.

Магазин антиквариата

Читателя И. Портало интересовало, где продаются старинные монеты для коллекционеров. Рубрика отправила его в Московское общество коллекционеров, где в секции нумизматики можно было приобрести старинные деньги. Помещалась секция на улице Горького, 12. Сегодня организация называется Союз московских филателистов, который сместил фокус деятельности на почтовые марки. Хотя организация все так же продолжает заниматься и деньгами.

Редакция отвечает

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Екатерина Пестова, жительница района Люблино, 43 года. Вопрос: У меня есть долги за коммунальные услуги. Будет ли это помехой переезду по программе реновации?

Ответ редакции «ВМ»: Нет, вы получите новую квартиру в любом случае. Никакие специальные меры к должникам не применяются. Для переезда вам предоставят точно такие же квартиры, как и жителям, у которых нет долгов. Тем не менее переезд в новое жилье не освободит вас от обязанности выплатить долг.