Электронные сервисы для граждан

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В современном мире встретить человека без смартфона или планшета фактически невозможно. Использовать цифровые гаджеты для получения государственных услуг в электронном виде стало делом обыденным.

Фонд социального страхования и его отделения в регионах стремятся сделать обращения за услугами фонда максимально комфортными и простыми. С этой целью был разработан целый ряд информационных сервисов, например, личный кабинет получателя услуг на портале Фонда социального страхования РФ, где гражданин может узнать всю информацию о выданных листах нетрудоспособности, проверить правильность начисления пособий, проконтролировать ход обработки документов на выплату пособия и прочее.

Одновременно с этим фондом разработана социальная коммуникационная платформа «Социальный навигатор», представляющая собой бесплатное мобильное приложение, которое можно скачать в популярных магазинах приложений. В «Социальном навигаторе» собрано большое количество полезной информации для граждан: социальный калькулятор, информация справочного характера по социальным льготам и о порядке получения пособий. Информация структурирована по жизненным ситуациям — материнство, инвалидность, несчастные случаи на производстве и временная нетрудоспособность. Также в приложении можно узнать, где ближайший социальный объект (клиентский центр Фонда социального страхования РФ, аптека, поликлиника, почтовое отделение, банкомат и пр.), как до него добраться и узнать подробную информацию об объекте в интернете.

Но бывают случаи, когда необходимо лично обратиться к специалистам клиентских центров фонда. Для этого реализована возможность предварительной записи на прием через личный кабинет получателя услуг на портале Фонда или через мобильное приложение «Социальный навигатор», а также путем обращения на горячую линию отделения фонда.

Предварительная запись на прием позволяет гражданину заранее выбрать удобную дату, время и место посещения, что позволит избежать ожидания в очереди. Важно помнить, что по одному талону, полученному по предварительной записи, оказывается одна услуга. Если гражданин хочет получить несколько услуг, то рекомендуется записаться на все необходимые услуги, это позволит специалисту клиентского центра комплексно принять документы в означенные временные рамки. В случае если гражданин не сможет посетить клиентский центр в выбранное заранее время, он может самостоятельно через личный кабинет отменить предварительную запись или перенести ее на другой день.