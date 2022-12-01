Бойцы уничтожают вражеские танки

Старший матрос Антон Кирпичев, Подполковник Руслан Кутлугильдин, Ефрейтор Александр Решетов / Фото: Министерство Обороны Российской Федерации

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Обнаружил диверсантов

Старший матрос Антон Кирпичев в составе батальонной тактической группы освобождал один из населенных пунктов, удерживаемый националистами. Кирпичев действовал в группе прикрытия с крупнокалиберным пулеметом. С оружием он занял выгодную огневую позицию в заброшенном здании. С этой точки он заметил вооруженных радикалов, которые скрытно передвигались. Кирпичев доложил командиру и получил задачу открыть огонь. В итоге матрос уничтожил пять националистов. Диверсанты отступили.

Успешно отразили атаки

Подполковник Руслан Кутлугильдин на передовых позициях управлял артиллерийским подразделением, отражая наступление радикалов. В условиях контрударов он обеспечил непрерывную работу своего дивизиона. В результате подразделение ВС РФ уничтожило склад с боеприпасами украинских боевиков и подавило пять артиллерийских орудий. Пехотное подразделение ВСУ лишилось трех танков и четырех боевых бронированных машин, с большими потерями было выведено для переформирования. В результате подразделение подполковника Кутлугильдина отразило семь атак боевиков.

Принял командование

Ефрейтор Александр Решетов освобождал стратегически важный населенный пункт от радикалов. Командир взвода Решетова был ранен в результате обстрела боевиков, и ефрейтор решительно сам принял командование. Он грамотно распределил военнослужащих в ходе наступления, и взвод продолжил выполнять боевые задачи. В ходе боя Решетов обнаружил танк ВСУ, который пытался обойти подразделение российских военных и нанести удар с тыла. Прицельным выстрелом противотанковой управляемой ракеты ефрейтор уничтожил противника.