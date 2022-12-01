Российские военные укрепляют позиции

Фото: Минобороны РФ

Пятьдесят российских военных были освобождены из плена ВСУ в четвег, 1 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащим в плену грозила смертельная опасность. Бойцов удалось вернуть с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговорного процесса. Также российские военные за минувшие сутки поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах, — сказал Конашенков.

Также Минобороны официально подтвердило освобождение Андреевки — важного населенного пункта на подступах к Артемовску. В Андреевке российские военные уничтожили более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин. Под полным контролем наших военных также Белогоровка и поселок Перше Травня (Первомайское).

Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Майорск и Зайцево, выпустив по ним менее чем за два часа 38 снарядов и мин, об этом вчера сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). За прошедшие сутки в ДНР погиб один мирный житель, трое ранены. Также в Донецке мины упали на детский сад и торговый центр. В Киевском районе города повреждены линии электропередачи. Российские войска вытесняют противника от линии разграничения и освобождают новые населенные пункты.

В Запорожье на атомной электростанции среди сотрудников обнаружили украинских наводчиков, их пропуски уже заблокировали, об этом вчера сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

— Что касается заблокированных, их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии, — заявил Карчаа.

Он добавил, что атомная отрасль — «одна из самых зарегламентированных » в экономике и на станции нельзя допустить саботаж, «деструктивные настроения» и «политические перформансы».

Ранее ВРИО главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, который снимает любые ограничения на выезд из республики, действовавшие до вхождения региона в состав России. Указ уже вступил в силу.

— Жители республики спокойно могут передвигаться по территории нашего государства — Российской Федерации, — заявил Леонид Пасечник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Рогов, Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета Администрации Запорожской области:

— Потери ВСУ очевидны, и на Западе не могут это скрывать от украинского народа. Колоссальные потери, к которым привел страну режим Зеленского, хорошо видны по стремительному росту кладбищ на Украине. Поэтому Запад решил легализовать цифру в 100 тысяч, хотя и она сильно занижена. Запад понимает, что скрыть потери нельзя, поэтому начинает врать.