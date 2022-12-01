Лучших продавцов газет наградили

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В Москве состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных СМИ.

Лучшими продавцами периодической печатной продукции стали Ольга Шухтина и Светлана Лунегова, а пальму первенства среди менеджеров получил Дмитрий Серышев.

— Уже долгие десятилетия не только в России, но и во всем мире бытует мнение, что будущее — исключительно за цифровыми информационными носителями, — говорит председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. — Однако это заблуждение. Из года в год мы убеждаемся в противоположном — печатная пресса занимает свою нишу в области СМИ.

По словам Михаила Антонцева, у людей сохраняется желание читать газеты и журналы, а не только новостные сайты.

— Согласитесь, театр как искусство живее всех живых, несмотря на то что все можно увидеть по телевизору, — продолжает эксперт. — То же самое с газетами и журналами. Их приятно держать в руках, там, как правило, проверенная, взвешенная, аналитическая информация.

Проведение конкурса «Московские мастера» Михаил Антонцев называет необходимым в частности с точки зрения сохранения и поддержания отрасли печатных СМИ.

— Сам факт наличия такого конкурса популяризирует газеты и журналы, — рассуждает Антонцев. — Несмотря на высокую конкуренцию в сфере медиа, газетная продукция обладает рядом преимуществ.

Среди безусловных плюсов Антонцев выделил более высокую достоверность печатного слова. По его мнению, информация в газетах проходит более строгий контроль и не ставит перед собой задачу мгновенно захватить внимание читателя неправдоподобными фактами.

По словам Антонцева, сейчас развиваются не только газеты и журналы, но и инфраструктура для их распространения. В частности, в столице установили однотипные комфортные киоски для прессы.

СПРАВКА

Конкурс «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных СМИ проводится 22-й раз. Его основная задача — популяризировать и повысить социальную значимость профессии продавца-киоскера, а также выявить и поддержать самых лучших представителей этой профессии.