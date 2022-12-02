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Рафик Загрутдинов: Первые жилые корпуса по программе реновации построили в Выхино-Жулебино

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: Первые жилые корпуса по программе реновации построили в Выхино-Жулебино
Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Выхино-Жулебино на улице Академика Скрябина, владение 3/1, введены в эксплуатацию первые жилые корпуса для переселения по программе реновации. В новостройках предусмотрены 14 квартир для маломобильных жильцов: две однокомнатные, девять двухкомнатных и три трехкомнатные. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Жильцы смогут комфортно перемещаться как по квартире, так и по общим пространствам дома. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Здания односекционные, их возвели по индивидуальному проекту. Фасады выполнены в коричневых и бежевых цветах и облицованы керамическим кирпичом. Шахматная контрастная структура фасадов придает домам оригинальный вид. На них установлены металлические корзины для кондиционеров.

Всего в зданиях размещены 902 квартиры: 156 однокомнатных, 601 двухкомнатная и 145 трехкомнатных. В них выполнена улучшенная отделка в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Лестничные площадки и лифтовые холлы адаптированы для маломобильных людей. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди без посторонней помощи смогут попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Первые этажи зданий сделали нежилыми, здесь обустроили просторные вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В каждом корпусе установлены лифты грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, газоны и цветники, установили детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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