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Приметы и советы

Когда могут отказать в оплате больничного листа

Михаил Петров
Общество
Когда могут отказать в оплате больничного листа
Фото: Pexels

Наши читатели иногда сталкиваются с тем, что им не оплачивают больничные листы, ссылаясь на различные нормативные акты, регламентирующие этот процесс. Специалисты Фонда социального страхования разъяснили, в каких случаях работодатель имеет право не оплачивать больничные листы.

Как известно, пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается застрахованным гражданам территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации на основании сведений, представленных работодателем. Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Закон № 255-ФЗ), регулирующим порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в связи с материнством определены основания для отказа в выплате данного пособия, а также определены периоды, за которые пособие по временной нетрудоспособности не назначается.

Пособие по временной нетрудоспособности не оплачивается за календарные дни, приходящиеся на период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ, за исключением случаев утраты трудоспособности работником в следствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска; в период отстранения от работы в соответствии с законодательством РФ, если за этот период не начисляется заработная плата; в период заключения под стражу или административного ареста; в период проведения судебно-медицинской экспертизы и в период простоя.

Встречаются также ситуации, когда пособие по временной нетрудоспособности в принципе не назначается. К таким ситуациям относятся: наступление временной нетрудоспособности в результате установленного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью или попытки самоубийства; наступление временной нетрудоспособности вследствие совершения застрахованным лицом умышленного преступления.

Следует отметить, что законодательством об обязательном социальном страховании предусмотрен еще ряд ограничений по периоду оплаты нетрудоспособности. Это касается застрахованных граждан, признанных в установленном порядке инвалидами.

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