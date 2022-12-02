В срочном порядке в травмпункт! Какие ушибы самые опасные и как отличить вывих от перелома

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Сильный гололед может стать причиной различных травм. Но не всегда понятно при падении, какую конкретно травму человек получил. Как отличить ушиб, вывих и перелом — в материале «Вечерней Москвы».

Какой вид травмы самый распространенный зимой

По словам травматолога Ильи Лебедева, самыми распространенными видами травм зимой являются ушибы конечностей.

— В зимний период из-за большого обилия льда люди частом падают и травмируются. Тем не менее в большинстве случаев эти травмы не носят серьезной характер, человек получает лишь ушибы. Большое количество одежды, а также снег смягчают удар при падении на льду, — объяснил эксперт.

Что такое ушиб

Врач рассказал о характерных признаках ушиба.

— При ударе очень часто человек сталкивается с ушибами. Они сопровождаются сильным болевым синдромом в момент травмы, который со временем уменьшается. При ушибе могут появиться гематомы или открытые раны, а также нарушение чувствительности в месте удара. Важно понимать, что при ушибе не возникает смещение кости или блокировки подвижности суставов, — рассказал Лебедев.

Специалист подчеркнул, что ушибы классифицируются по расположению травмы и степени тяжести.

Ушибы различаются по расположению:

ушиб головы;

ушиб позвоночника;

ушиб руки;

ушиб ноги.

Степени тяжести ушибов:

Ушиб первой степени. Это легкая травма кожи, которая сопровождается слабовыраженным болевым синдромом, гематома или отек отсутствуют.

Ушиб второй степени. Повреждается не только кожа, но и мышцы. Сопровождается резким болевым синдромом и гематомой.

Ушиб третьей степени. Происходит травма кожи, мышц, связок или сухожилий. Сопровождается длительной болью, отеком, гематомой и ограниченной подвижностью повреждений части тела.

Ушиб четвертой степени. Повреждаются внутренние органы.

Первая помощь при ушибе

Необходимо обеспечить покой, приложить лед к месту ушиба, чтобы снять отек, принять обезболивающие таблетки и обработать антисептиком ссадину. Однако лучше сразу обратиться к специалисту, который оценит степень повреждения и выпишет необходимое лечение, подчеркнул травматолог.

Что такое вывих

Специалист считает, что травматические вывихи часто возникают из-за желания человека смягчить удар при падении на льду:

— При вывихе происходит смещение суставов. Это довольно распространенная травма зимой, так как часто при падении человек пытается подставить руку или ногу, чтобы смягчить удар. Такие вывихи называются травматическими. Характерная особенность — это боль при движении конечностью в области сустава и ограниченность его движения.

Первая помощь при вывихе

Эксперт отметил, что необходимо наладить повязку, чтобы зафиксировать конечность в одном состоянии, и ехать в травмпункт. Только врач сможет правильно вправить вывих.

Что такое перелом

По словам специалиста, переломы определяются неестественным положением кости, острой болью и потерей двигательных функций.

— Переломы легко определяются гематомой на месте повреждения кости, непрекращающейся режущей болью, неестественным положением кости под кожными покровами и потерей двигательных функций конечностей. А при открытых переломах видны осколки кости.

Первая помощь при переломах

Травматолог объяснил, как действовать, если у человека подозревают перелом после падания на льду:

В первую очередь необходимо обеспечить человеку покой, не шевелить пострадавшей конечностью и обеспечить фиксацию места удара. Руку можно плотно примотать к туловищу, а ногу — к другой ноге. При подозрении на перелом позвоночника пострадавшего необходимо положить на твердую ровную поверхность.

Врач отметил, что важно не медлить и в срочном порядке ехать в травмпункт. Только специалист сможет определить, есть ли у человека перелом, его вид и степень тяжести с помощью компьютерной томографии.