Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные психологи рассказали о способах поддержки родственников с инвалидностью

Павел Гриднев
Общество
Столичные психологи рассказали о способах поддержки родственников с инвалидностью
Фото: Московская служба психологической помощи / msph.ru

В 1992 году ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. Это было сделано для расширения прав людей с особенностями здоровья во всех областях общественной жизни и привлечения внимания социума к их проблемам. Сегодня москвичи с инвалидностью получают разностороннюю поддержку, город меняется для них, становится более комфортным и удобным. Но инвалидность, тем более приобретенная, становится непростым испытанием для душевного состояния человека и его близких. О том, как семье преодолеть сложности адаптации к новым реалиям, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Ухудшение состояния здоровья может произойти из-за сбоя одной из систем организма, несчастного случая или наследственной патологии. Разумеется, влияние на психоэмоциональное состояние зависит от того, насколько масштабно ограничение возможностей здоровья и каковы шансы их восстановить. Однако вне зависимости от этого моральная поддержка со стороны окружающих подчас бесценна для поддержания силы духа в том, кто мог ее утратить.

— Как бы банально это ни звучало, нужно избегать уныния. Тот, кто настроен оптимистично и чаще пребывает в хорошем настроении, даже физически чувствует себя лучше. Поскольку настрой домочадцев и атмосфера в семье напрямую влияют на душевное состояние родственника с инвалидностью, лучше воздержаться от постоянных обсуждений ситуации и что теперь делать. Ведь переживания отнимают много времени и сил, лучше направить их, например, на поиски способов реабилитации, — предложила психолог.

Старайтесь сохранить привычный жизненный уклад

Тяжелые болезни и травмы могут сильно изменить прежний образ жизни — распорядок дня, режим и особенности питания, возможности передвижения. Зачастую появляются обязательные процедуры или необходим прием лекарств строго по часам. Поэтому во всем, что не требует выполнения врачебных предписаний, можно и нужно поддерживать прежний порядок. Привык человек к длительным прогулкам, но стал менее мобилен — почему бы не помочь их правильнее организовать? Ну а в случае, если родственник всю жизнь засиживался допоздна за работой, будет ошибкой постоянно напоминать о том, что сейчас он болен и нужно больше отдыхать.

Забудьте о гиперопеке

Худшее проявление подчас искренней заботы — так или иначе напоминать о том, что человек сделать не в состоянии. Внимание, безусловно, очень важно, только не стоит лишать близкого возможности выполнять то, на что ему под силу — пусть даже и с трудом. Порой в стремлении обеспечить должный уход и комфорт родные создают вокруг человека с инвалидностью некий кокон, который будто опутывает по рукам и ногам. Запретите себе во всем работать на опережение: порой это служит для человека лишним напоминанием о недуге, и он может почувствовать себя беспомощным и бесполезным. Во-первых, о помощи всегда можно попросить, а во-вторых, формирование такого рода выученной беспомощности навредит как самому человеку с проблемами, так и тем, кто его окружает.

Уважайте чувства

Колоссальная поддержка и действенная помощь родных, как правило, дает шансы человеку с инвалидностью успешно адаптироваться к новым условиям. И все же иногда он может начать жаловаться на несправедливость произошедшего с ним, представлять, как было бы без болезни и погружаться в депрессивные настроения. В такие моменты не стоит призывать его собраться, критиковать за слабость и говорить, что другим ещё тяжелее, а у них рядом никого. Большинству людей с инвалидностью по-настоящему трудно принять свое новое положение, даже рядом с преданными родными. Поэтому, несмотря на собственные усталость и отчаяние, стоит попытаться отнестись к подобным эпизодам с пониманием и чуткостью.

Помните о счастье

Многие люди с инвалидностью живут активно и интересно. Да, болезнь вносит коррективы в образ жизни, но она не диктует, как именно надо жить. Нарушения здоровья порой, увы, нельзя исправить. Однако того, что можно изменить к лучшему и как измениться, даже в этой ситуации гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. А действуя всей семьей, достигнуть этого в разы проще.

Если справиться с эмоциями самостоятельно не получается, стоит обратиться к психологам. Например, специалисты Московской службы психологической помощи населению помогают в адаптации тем, кто столкнулся с заболеванием и инвалидностью впервые, и тем, кто испытывает потребность в психологической реабилитации вследствие давно имеющегося хронического заболевания, а также родителям детей с целью грамотного сопровождения воспитания и развития ребенка с инвалидностью.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Семья Психология Инвалидность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте