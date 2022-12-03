Столичные психологи рассказали о способах поддержки родственников с инвалидностью

Фото: Московская служба психологической помощи / msph.ru

В 1992 году ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. Это было сделано для расширения прав людей с особенностями здоровья во всех областях общественной жизни и привлечения внимания социума к их проблемам. Сегодня москвичи с инвалидностью получают разностороннюю поддержку, город меняется для них, становится более комфортным и удобным. Но инвалидность, тем более приобретенная, становится непростым испытанием для душевного состояния человека и его близких. О том, как семье преодолеть сложности адаптации к новым реалиям, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Ухудшение состояния здоровья может произойти из-за сбоя одной из систем организма, несчастного случая или наследственной патологии. Разумеется, влияние на психоэмоциональное состояние зависит от того, насколько масштабно ограничение возможностей здоровья и каковы шансы их восстановить. Однако вне зависимости от этого моральная поддержка со стороны окружающих подчас бесценна для поддержания силы духа в том, кто мог ее утратить.

— Как бы банально это ни звучало, нужно избегать уныния. Тот, кто настроен оптимистично и чаще пребывает в хорошем настроении, даже физически чувствует себя лучше. Поскольку настрой домочадцев и атмосфера в семье напрямую влияют на душевное состояние родственника с инвалидностью, лучше воздержаться от постоянных обсуждений ситуации и что теперь делать. Ведь переживания отнимают много времени и сил, лучше направить их, например, на поиски способов реабилитации, — предложила психолог.

Старайтесь сохранить привычный жизненный уклад

Тяжелые болезни и травмы могут сильно изменить прежний образ жизни — распорядок дня, режим и особенности питания, возможности передвижения. Зачастую появляются обязательные процедуры или необходим прием лекарств строго по часам. Поэтому во всем, что не требует выполнения врачебных предписаний, можно и нужно поддерживать прежний порядок. Привык человек к длительным прогулкам, но стал менее мобилен — почему бы не помочь их правильнее организовать? Ну а в случае, если родственник всю жизнь засиживался допоздна за работой, будет ошибкой постоянно напоминать о том, что сейчас он болен и нужно больше отдыхать.

Забудьте о гиперопеке

Худшее проявление подчас искренней заботы — так или иначе напоминать о том, что человек сделать не в состоянии. Внимание, безусловно, очень важно, только не стоит лишать близкого возможности выполнять то, на что ему под силу — пусть даже и с трудом. Порой в стремлении обеспечить должный уход и комфорт родные создают вокруг человека с инвалидностью некий кокон, который будто опутывает по рукам и ногам. Запретите себе во всем работать на опережение: порой это служит для человека лишним напоминанием о недуге, и он может почувствовать себя беспомощным и бесполезным. Во-первых, о помощи всегда можно попросить, а во-вторых, формирование такого рода выученной беспомощности навредит как самому человеку с проблемами, так и тем, кто его окружает.

Уважайте чувства

Колоссальная поддержка и действенная помощь родных, как правило, дает шансы человеку с инвалидностью успешно адаптироваться к новым условиям. И все же иногда он может начать жаловаться на несправедливость произошедшего с ним, представлять, как было бы без болезни и погружаться в депрессивные настроения. В такие моменты не стоит призывать его собраться, критиковать за слабость и говорить, что другим ещё тяжелее, а у них рядом никого. Большинству людей с инвалидностью по-настоящему трудно принять свое новое положение, даже рядом с преданными родными. Поэтому, несмотря на собственные усталость и отчаяние, стоит попытаться отнестись к подобным эпизодам с пониманием и чуткостью.

Помните о счастье

Многие люди с инвалидностью живут активно и интересно. Да, болезнь вносит коррективы в образ жизни, но она не диктует, как именно надо жить. Нарушения здоровья порой, увы, нельзя исправить. Однако того, что можно изменить к лучшему и как измениться, даже в этой ситуации гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. А действуя всей семьей, достигнуть этого в разы проще.

Если справиться с эмоциями самостоятельно не получается, стоит обратиться к психологам. Например, специалисты Московской службы психологической помощи населению помогают в адаптации тем, кто столкнулся с заболеванием и инвалидностью впервые, и тем, кто испытывает потребность в психологической реабилитации вследствие давно имеющегося хронического заболевания, а также родителям детей с целью грамотного сопровождения воспитания и развития ребенка с инвалидностью.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность пройти в течение календарного года пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.