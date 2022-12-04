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Баба-яга сделает миллионером: советские елочные игрушки можно дорого продать

Сергей Шахиджанян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Баба-яга сделает миллионером: советские елочные игрушки можно дорого продать
Украшения, которые в советское время дети вешали на елку, теперь стали настоящей находкой / Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Советские елочные игрушки стали пользоваться высоким спросом среди любителей антиквариата, сообщили 29 ноября в российском аукционном доме. «Вечерняя Москва» выяснила, сколько можно заработать на продаже раритетных новогодних украшений.

Оказывается, стоимость набора елочных украшений, которые могут пылиться на антресолях у москвичей, может доходить до одного миллиона рублей! — Именно в такую сумму оценивается набор «Чиполлино», выпущенный в 1950-е годы, — говорит историк — реставратор елочных игрушек Сергей Романов. — А по отдельности стоимость редких фигурок — собаки Держи-Хватай, начальника тюрьмы, генерала Мышь-Долгохвост, сыщика Морковь — начинается от 100 тысяч рублей. Барон Апельсин стоит до 20 тысяч.

За 100 тысяч рублей коллекционеры готовы купить Балду — небольшую стеклянную игрушку на прищепке, выпущенную в середине прошлого века на заводе «Артель «Культ-игрушка». А Баба-ягна 1950-х годов в ступе, которая смотрит вдаль, стоит более 30 000 рублей. Полярника Отто Шмидта с медведем и флагом СССР оценивают в 200 тысяч.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Романов, историк — реставратор елочных игрушек:

— Не спешите выкидывать старые елочные игрушки. Некоторые из них стоят довольно больших денег — и коллекционеры с радостью их купят. Самые ценные — довоенные. Некоторые игрушки из ваты и прессованного картона могут стоить до ста тысяч рублей и даже больше.

ЦИФРА

70 тысяч рублей стоит елочная фигурка Настеньки из сказки «Аленький цветочек».

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