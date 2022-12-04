Каких артистов мы увидим в новогодних «Голубых огоньках»

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российские федеральные каналы приступили к съемкам новогодних развлекательных программ, которые будут показывать по телевизору в праздники. «Вечерняя Москва» выяснила, каких артистов мы увидим в ночь 31 декабря.

Уже известно, что канал «Россия» покажет традиционный «Голубой огонек» — от формата решили не отказываться, хотя разговоров о том, что программа устарела морально, было много. В нем примут участие Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Николай Басков, Пелагея, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Сосо Павлиашвили, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Денис Майданов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и другие.

Практически на всех каналах мы сможем лицезреть артиста, которого уже прозвали открытием года, — певца SHAMAN, который исполнит полюбившуюся жителям нашей страны песню «Я русский» и другие свои патриотичные хиты.

На Первом канале съемки начнутся буквально на днях. Известно, что в этом году звезды представят песни пока неизвестных авторов. Из лиц, увы, разнообразия особого не будет — все те же, что и на канале «Россия». НТВ также покажет традиционный новогодний выпуск «Квартирника у Маргулиса» и шоу «Маски».

ТНТ в этом году решило выделиться и представить зрителям комедию «Самоирония судьбы» (пародия на фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»). Попкороль Филипп Киркоров перевоплотится в Ипполита, Женю Лукашина сыграет Тимур Батрутдинов, Галю и Надю изобразит Ольга Бузова.

Сбежавшие артисты, в том числе и украинские, на фоне мировых событий и своих высказываний точно не появятся на нашем телевидении в ближайшее время. Речь идет о Светлане Лободе, Насте Каменских, Алле Пугачевой, Ани Лорак и других.