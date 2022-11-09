Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Юрий Лоза объяснил, почему в «Голубых огоньках» участвуют одни и те же звезды

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрий Лоза объяснил, почему в «Голубых огоньках» участвуют одни и те же звезды
Фото: Youtube / Super

Организаторы новогодних шоу-программ никогда не учитывают предпочтения зрителей относительно того, кто из российских знаменитостей должен радовать их в праздничную ночь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил музыкант и певец Юрий Лоза.

По его словам, создатели подобных шоу сами решают, кого из селебрити приглашать на проекты, а кого оставить за бортом:

— Абсолютно никому из организаторов «Голубых огоньков», новогодних музыкальных программ и им подобных неинтересно то, что думают и хотят зрители. Они создают свои рейтинговые программы и приглашают тех артистов, которые принесут им больше просмотров в Новый год, когда каждый канал борется за то, чтобы быть в лидерах.

Именно по этой причине, по словам Лозы, пожелания зрителей убрать с экранов ту или иную знаменитость остаются не услышанными:

— Все просьбы зрителей не показывать им условного Баскова, от которого они так устали, игнорируются, потому что мнение людей никого не волнует.

Музыкант отметил, что такая же практика применяется в музыкальной индустрии в западных странах.

А продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «ВМ» объяснил, чего не хватает молодым артистам, чтобы оставаться в топе.

Знаменитости «Голубой огонек» Юрий Лоза
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте