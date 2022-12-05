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Поклонники лапты еженедельно проводят бесплатные занятия для всех желающих

Никита Бессарабов
Общество
Поклонники лапты еженедельно проводят бесплатные занятия для всех желающих
Лиза Бяхова учится играть в лапту. На занятиях ей помогает наставник Дмитрий Орлов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

4 декабря московское сообщество любителей лапты отпраздновало день рождения очередной бесплатной тренировкой в Парке Горького.

Проект, посвященный лапте, создал москвич Дмитрий Орлов. Возрождением и продвижением самой популярной в прошлом игры в столице он занимается с 2009 года.

— Сначала на базе военно-патриотического клуба «Русичи», — поясняет Дмитрий. — Но три года назад у меня появилась идея создать отдельную программу. Называется она «Мослапта».

Вообще Дмитрий Орлов — сооснователь творческого объединения «Русская традиция». Его участники играют не только в лапту, но и в городки, в хоккей с мячом, занимаются стрельбой из лука.

— Но лапта три года назад была выделена в отдельное направление, — уточняет Дмитрий. — Она самодостаточная. Куда менее зрелищная американская лапта, которая там называется бейсболом, собирает сотни тысяч человек. Зрители по пять-шесть часов могут сидеть на трибунах и ждать одного удара.

В Москве лапта не так популярна, как в Штатах. Однако людей, которые хотят в нее играть, немало. В Парке Горького каждое воскресенье в зависимости от погоды собирается от 10 до 50 человек. Очень часто к игре подключаются случайные прохожие. Например, недавно с русской лаптой познакомился преподаватель философии из Бразилии. Интересуются игрой и знаменитости — на одной из тренировок был сноубордист, олимпийский чемпион Вик Уайлд.

— Все, кто любит лапту, о нас знают, — говорит Орлов. — К нам приходят дети — обычно старше 10 лет. И есть дедушки, которые играют в лапту больше 40 лет. Тренировки проводим круглый год. Конечно, зимой людей меньше. Но даже в такую холодную погоду к нам приезжают игроки из Москвы и Подмосковья. Едут они не только за игрой, но и за компанией, за особой атмосферой и дружбой. Этого многим не хватает.

СПРАВКА

Дмитрий Орлов указывает на родство лапты с бейсболом и английским крикетом. Их удалось превратить в крупные коммерческие проекты, а лапту пока нет. Но по потенциалу она не уступает своим братьям из других стран. В России лапта — полноценный вид спорта и находится в списке спортивных дисциплин Минспорта РФ. По ней можно получить спортивный разряд — стать кандидатом или мастером спорта.

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