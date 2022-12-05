Средняя цена номеров в московских отелях за год подешевела

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В 2022 году средняя стоимость номера в столичном отеле составила 4900 рублей. Это на 5 процентов ниже, чем в прошлом году, подсчитали аналитики сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com.

Москва традиционно возглавляет топ самых популярных городов, где бронируют гостиницы жители России. Также в первую десятку в этом году вошли Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Путешественники выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения туристов, отмечают эксперты.

В целом по России средняя стоимость проживания в отеле составила в 2022 году 4300 рублей за ночь. Это почти на 10 процентов больше, чем годом ранее, но ниже официального уровня инфляции. По данным аналитиков, 40 процентов от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели со стоимостью номеров около 3900 рублей. Ночь в такой гостинице подорожала в среднем на 8 процентов. Сильнее всего выросли цены на пятизвездочные отели. За год подорожание составило 21 процент, средняя плата за номер достигла 11 100 рублей.

Город с самыми дорогими отелями — Сочи. Номер обойдется в среднем в 6400 рублей, что на 3 процента дороже, чем годом ранее. Переночевать в отеле в Петербурге в среднем стоит 5100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год.

— Москвичи — самые активные путешественники в стране, — комментировал ранее Вадим Мельников, генеральный директор МТС Travel. — Мы рассчитываем, что наша платформа повысит удобство путешествий по стране, а также уровень доверия российским сервисам бронирования отелей.

В целом, по данным Big Data МТС, объем турпотока по РФ в январе — июне 2022 года увеличился на 44 процента по сравнению с прошлым годом.

Сейчас на сайте сервиса travel.mts.ru представлено около 14 тысяч отелей и гостиниц по всей России, а также несколько сотен объектов в Турции, рассчитанных на различные варианты проживания — от бюджетного до эксклюзивного. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. В ближайшее время москвичи смогут забронировать отель не только на сайте, но и в мобильном приложении. Уровень успешных заселений с помощью сервиса составляет более 99 процентов. Однако даже в случае непредвиденных проблем в отеле платформа дает гарантию размещения. Так, например, при овербукинге (когда гостиница продала больше номеров, чем у нее есть) гостям гарантируется заселение в другой ближайший отель.