Специалисты семейных центров советуют 10 книг для чтения с ребенком зимой

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Зимними вечерами у родителей часто возникает вопрос: чем заняться с ребенком дома? Одно из интересных и полезных занятий для всей семьи — чтение. Специалист семейного центра «Молодая гвардия» Раиса Смирнова рекомендует список детских книг, на которые стоит обратить внимание.

В семейный центр обратилась Валерия, мама 6-летней Любы. Женщина рассказала, что ее дочка — активный ребенок, любит подвижные и шумные игры. Взрослые после работы хотят отдыхать, а Люба требует их участия. Валерия отметила, что уложить ребенка спать непросто, из-за этого часто возникают ссоры.

Специалист семейного центра порекомендовал Валерии занять вечернее время Любы чтением книг. Это поможет девочке успокоиться после насыщенного дня, настроиться на отдых и сон. Для родителей чтение с детьми — это возможность провести вместе время, поделиться своим опытом, лучше понять мысли и чувства своего ребенка.

— Каждый день мы всей семьей садимся в гостиной и устраиваем литературный вечер, что очень нравится Любе. Она с интересом слушает сказки, задает вопросы о героях, оценивает их поступки, с нетерпением ждет новые истории. Дочка все такая же активная днем, но засыпать стала гораздо быстрее и спокойнее, — поделилась Валерия.

Чтение не только расширяет кругозор и словарный запас, но и развивает коммуникативные навыки, учит сопереживать, формирует ценности и убеждения. Специалист семейного центра делится детскими книгами, наполненными зимней атмосферой, которые будут не только полезны, но и интересны всей семье.

«Про большое и маленькое. Зима» Алины Черной.

История расскажет о новогодних приключениях слоненка Бо и мышонка Феликса. Книга поможет понять, что для настоящей дружбы не важна наша внешность, главное — какие мы внутри.

«Йети, дети, Дед Мороз. Новогодняя перепутаница» Валентины Дегтевой.

Повествование начинается с крушения саней Деда Мороза возле уютного ледяного дома, где живет Йети. Героям предстоит поменяться местами: снежному человеку нужно отправиться к детям с подарками, а Дед Мороз в это время будет приглядывать за домом. Добрая сказка научит ребят приходить друг другу на помощь в сложных ситуациях.

«Снежный призрак» Тони Миттона.

Однажды ветер пригоняет снежный дух в сельскую глушь, где стоит дом, наполненный теплом и смехом детей. Призрак ищет свое место, но никак не может его найти. Эта история о том, что нельзя терять надежду, нужно идти к своим целям и ценить близких людей.

«Чай в зимнем лесу» Акико Миякоси.

Папа Кикко пошел к бабушке, забыв дома угощения. Девочка постарается догнать его, но для этого ей необходимо пройти через заснеженный лес, где она встретит новых друзей.

«История Холли и Айви» Румера Годдена.

Айви — сирота, ищущая дом бабушки, где ее ждут и любят. Холли — кукла на прилавке магазина, которой нужен заботливый друг. Это трогательная сказка, которая учит сопереживать и помогать, верить и ждать, несмотря ни на что.

«Большая книга приключений Конни» Лианы Шнайдер.

В сборнике четыре истории, где девочка по имени Конни радуется первому снегу, готовится к Новому году, отправляется с родителями кататься на лыжах и готовит маме сюрприз ко дню рождения. Книга покажет ребятам, как важно быть самостоятельным и ответственным, и как при этом ценна дружба.

«Лапин. Зима белого кролика» Юлии Симбирской.

Эта сказка расскажет о белом кролике по имени Лапин и его дружной семье. В книге найдется что-то интересное и для взрослых, и для детей: зимние приключения, фокусы, рецепт королевской ватрушки и даже инструкция, как сделать рождественский венок.

«Дикий холод. Как животные выживают в самых холодных частях земли» Джима Арноски.

Натуралист Джим призывает читателей одеться потеплее и отправиться в научное путешествие по непроходимым сугробам. Как устроена бобровая хатка? Холодно ли животным, когда они полностью покрыты снегом? Как охотятся выдры зимой? Ответы есть в этой познавательной книге, рассказывающей о жизни зверей в самых холодных частях света.

«Когда я вырасту, я стану Дедом Морозом» Грегуара Золотареффа.

Откуда взялся Дед Мороз? Всегда ли он был стариком? Эта сказка о том, как важно выбрать подходящее дело в жизни – ведь часто бывает так, что оно становится твоим призванием.

«Снежинка» Бенджи Дэвиса.

История о девочке Ноэль и снежинке, которая хочет сиять на новогодней елке. Книга расскажет о мечтах и стремлениях, покажет ребятам, как важно следовать своим целям и никогда не сдаваться.

— Чтобы разнообразить свободное время и найти интересное занятие для всех членов семьи, стоит обратить внимание на художественную литературу. Начните с выбора книги: поищите что-нибудь подходящее в домашней коллекции, сходите в библиотеку или в книжный магазин. Этот процесс — повод пообщаться с ребенком и больше узнать о его интересах. Читать можно вслух или же вместе послушать аудиокнигу, а затем обсудить прочитанное, поделиться своими впечатлениями, — отметила Раиса Смирнова.

Если вам непросто найти общие увлечения с ребенком, вы не знаете, как проводить с ним свободное время или отношения в семье не складываются — обратитесь в семейные центры Москвы. Специалисты проводят индивидуальные и семейные психологические консультации, тренинги, занятия, налаживают детско-родительские отношения. Чтобы попасть на консультацию к специалистам нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

В центрах оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.