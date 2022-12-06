Рафик Загрутдинов: В районе Филевский Парк в следующем году введут новостройку по программе реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Филевский Парк по адресу улица Большая Филевская, владение 6а, в следующем году введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет трехсекционным переменной этажности (9–14 этажей). У каждой секции будет свой цвет. Первая секция будет оформлена различными оттенками коричневого цвета: медным, оранжевым и глиняным, вторая — пастельным, оливковым и шафрановым, желтым цветами. Третью секцию украсят панели цвета слоновой кости и белого крема. Акцентами будет служить сланцевый серый, которым заполнят пространство под окнами квартир, окрасят алюминиевые профили кассет под кондиционеры и внешние рамы окон. Это придаст новому дому динамичности, но при этом позволит его органично вписать в уже существующую и современную застройку района. Под территорией внутреннего дворового пространства обустроят подземную одноуровневую автостоянку.

Всего в доме будет 163 квартиры (однокомнатных — 84, двухкомнатных — 55, трехкомнатных — 24). Шесть квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первые этажи сделают нежилыми — здесь могут быть открыты сервисные службы, пункты выдачи, магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе установят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, площадки для отдыха взрослых, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.