Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рафик Загрутдинов: В районе Филевский Парк в следующем году введут новостройку по программе реновации

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: В районе Филевский Парк в следующем году введут новостройку по программе реновации
Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Филевский Парк по адресу улица Большая Филевская, владение 6а, в следующем году введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет трехсекционным переменной этажности (9–14 этажей). У каждой секции будет свой цвет. Первая секция будет оформлена различными оттенками коричневого цвета: медным, оранжевым и глиняным, вторая — пастельным, оливковым и шафрановым, желтым цветами. Третью секцию украсят панели цвета слоновой кости и белого крема. Акцентами будет служить сланцевый серый, которым заполнят пространство под окнами квартир, окрасят алюминиевые профили кассет под кондиционеры и внешние рамы окон. Это придаст новому дому динамичности, но при этом позволит его органично вписать в уже существующую и современную застройку района. Под территорией внутреннего дворового пространства обустроят подземную одноуровневую автостоянку.

Всего в доме будет 163 квартиры (однокомнатных — 84, двухкомнатных — 55, трехкомнатных — 24). Шесть квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первые этажи сделают нежилыми — здесь могут быть открыты сервисные службы, пункты выдачи, магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе установят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, площадки для отдыха взрослых, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте