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Приметы и советы

«Это на Новый год»: продукты к праздничному столу, которые нужно купить прямо сейчас

Ника Комкова
Общество
«Это на Новый год»: продукты к праздничному столу, которые нужно купить прямо сейчас
Фото: depositphotos

Заблаговременная покупка продуктов к празднованию Нового года освободит вас от пустых забегов по магазинам, простаивания в очередях и избыточных трат. Также, если растянуть закупку к столу во времени, смета на новогоднее застолье не пробьет ощутимую брешь в бюджете. Новогодние деньки созданы для отдыха и развлечений, веселых активностей с семьей и друзьями. Проведите их с умом.

«Вечерняя Москва» составила список товаров, которые нужно купить уже сейчас, чтобы сэкономить денежные и временные ресурсы потом.

Алкоголь

Спиртные напитки — зачастую самая большая статья расходов. Долгие зимние выходные сопровождаются практически ежедневными застольями. Обычно в канун Нового года цены на горячительное взлетают. Хорошее решение — заранее изучить ассортимент супермаркетов и оптовых магазинов, чтобы приобрести спиртное по лучшей цене.

Консервы

Длительный срок хранения — от двух до четырех лет— позволяет смело закупиться консервированным горошком, кукурузой, шпротами, солеными огурцами, оливками впрок. Есть большой риск, что в последних числах декабря банки по приемлемой цене сметут с полок. Останется только самое дорогое.

Красная икра

Срок хранения символа Нового года — красной икры — 365 дней. Ничто не мешает вам купить икру заранее, пока цены на деликатес не улетели в космос. Храните баночку в самом холодном месте холодильника.

Майонез

Майонез — один из самых расходных продуктов при готовке блюд для новогодней трапезы. Салатный «соус» первым исчезает с полок. Закупив нужное количество заправки до ажиотажа в магазинах, есть высокий шанс сберечь кругленькую сумму денег.

Копчености

Сыровяленые и сырокопченые изделия тоже пора брать. Они спокойно доживут до главного ужина года, если завернуть их в бумагу и отправить в холодильник. Так они могут хранится в среднем от 4 до 6 месяцев. Продукты в вакуумной упаковке хранятся дольше. С вареной колбасой придется повременить — приобретать ее лучше ближе к 31-му.

Безалкогольные напитки

Минеральная вода, соки, сладкие газированные напитки всегда присутствуют на новогоднем столе. Купить их пораньше в нужном количестве — отличная идея. Лишними в доме они никогда не будут, но можно обезопасить себя от переплаты в «горячие» дни.

Шоколад и шоколадные конфеты

Срок годности шоколада зависит от его вида и составляет от 1 до 12 месяцев. Молочный шоколад без наполнителей и горький хранятся дольше, белый сохранит свежесть в течение не более 30 дней. Срок хранения шоколадных конфет не должен превышать шесть месяцев. Хранить шоколадные изделия нужно при температуре от 5 до 22°С, тогда вкус останется неизменным. Не нужно держать шоколад в холодильнике: это ухудшит его качество.

Что купить перед самым Новым годом:

В список вошли продукты с небольшим сроком годности:

  • молочные и кисломолочные продукты;
  • хлебобулочные изделия, торты и пирожные;
  • свежие мясо и рыба;
  • фрукты и овощи.
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