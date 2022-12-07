Как «Белка» в колесе

1974 год. Москвичка подготавливает овощи для готовки / Фото: РИА Новости

Сегодня читателей не удивить навороченными гаджетами и другими чудо-приборами. Такие были и в СССР, только для советского человека они были чем-то фантастическим. В начале декабря 1965 года «Справочное бюро» получило множество вопросов об универсальном помощнике по хозяйству. Интересовались читатели и другими темами.

Чудо-машина

В номере от 6 декабря 1965 года читательница З. Денисова спрашивала, есть ли в продаже какая-то машина, которая поможет в домашнем хозяйстве. В ответ был анонс о появлении в магазинах комбайна «Белка»: «Машина состоит из малогабаритного электрического привода с набором приспособлений для приготовления пищи, полировки мебели, сверления отверстий и...чистки обуви. «Белка» это сразу и овощерезка, и картофелечистка, и смеситель (возможно, имелся в виду миксер. — «ВМ»). Машина действительно универсальна. В комплект входят даже наждачный круг, ерш для мытья бутылок и щетки», — писала газета.

В начале 1990-х годов такой кухонный агрегат выпускался советской промышленностью. В его комплект в самом деле входили разнообразные насадки, но функциональность их была ограничена только сферой кулинарии. О сверлении и шлифовке речи не шло.

Стол под стеклом

В этом же номере «Вечерней Москвы» читатель В. Авдюкевич интересовался, где в столице можно найти прозрачное оргстекло для письменного стола.

Напомним, что во времена Советского Союза существовала массовая привычка покрывать столешницу оргстеклом, чтобы защищать поверхность от повреждений, например, пролитого чая, кофе или чернил. Это было актуально для столов, стоявших в многочисленных советских учреждениях. При этом стекло было не так просто найти в продаже, поэтому читатель адресовал этот вопрос рубрике «Справочное бюро».

«Вечерняя Москва» посоветовала обратиться по адресу: улица Станкевича, 14, где находился цех холодной обработки стекла. Сегодня улицу Станкевича мы знаем как Вознесенский переулок. Правда, сейчас оргстекла там не найти.

Редакция отвечает

Константин Ветров, житель района Крылатское, 37 лет:

— Я купил накладки на боковые окна автомобиля, чтобы можно было опускать стекло в дождь и снег, но мне сказали, что их установка незаконна. Это правда?

Ответ редакции «Вечерней Москвы»:

— Безобидные дефлекторы на окнах, различные незаводские спойлеры и даже слишком длинная антенна — это внесение изменений в конструкцию автомобиля. Конечно, маловероятно, что инспектор остановит вас из-за них (если остановит — штраф 500 рублей), но техосмотр с накладками пройти, скорее всего, не получится.