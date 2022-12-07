Врачи начали диспансеризацию детей Донбасса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

7 декабря сотрудники сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России начали диспансеризацию детей в Луганской народной республике.

Среди прибывших в ЛНР много узких специалистов, например, детский хирург, уролог-андролог, кардиолог, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, психиатр, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, главный внештатный специалист по педиатрической помощи.

Уже в первые три дня были осмотрены более 270 детей в возрасте от семи до 15 лет. Всего планируется осмотреть свыше 11 тысяч человек.

— Мне самому несколько раз приходилось участвовать в аналогичных выездных осмотрах, поэтому с уверенностью могу сказать, что данная диспансеризация — очень важное и эффективное мероприятие, — считает врач-терапевт Андрей Звонков. — Во-первых, потому что детям делаются плановые прививки, что необходимо для защиты их здоровья. Во-вторых, на практике порой у подростков выявляются некоторые заболевания. Ведь организм ребенка еще формируется, у детей может быть, например, искривление позвоночника, если они неправильно сидели за партами. Поэтому подобные диспансеризации необходимо проводить не менее одного раза в год. Уверен, что на новых российских территориях, в том числе и в Луганской Народной Республике, они теперь будут проводиться планово.