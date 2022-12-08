День героев Отечества в 2022 году в России: история праздника, традиции и мероприятия

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День героев Отечества — значимый праздник в России. В этот день жители страны вспоминают подвиги предков во имя Родины и чествуют современных храбрецов. В 2022 году россияне отметят годовщину в 16-й раз.

Когда отмечают День героев Отечества в 2022 году

День почитания героев — 9 декабря — учредил зимой 2007 года глава Российской Федерации Владимир Путин в честь ордена Святого Георгия Победоносца. На этот раз он выпадает на пятницу.

История Дня героев Отечества

Исторически императорский орден «Святого великомученика и Победоносца Георгия» — самую высокую воинскую почесть российской империи — ввела в XVIII веке Екатерина II. Ее получали высшие военные чины, которые продемонстрировали особые качества в битвах. Величина подвига ранжировалась четырьмя степенями. Первую получали герои за самые выдающиеся заслуги. Медали всех степеней заслужили легендарные военачальники — главнокомандующий Михаил Барклай-де-Толли и генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов.

Награду отменили после переворота 1917 года, и только в 2000 году ее статус был восстановлен. Впервые после этого реабилитировавшийся орден получил генерал-полковник Сергей Макаров. Его доблестную службу во время военных действий на территории Грузии отметили в 2008 году.

В Советском Союзе за заслуги перед Отечеством присуждали «Героя СССР». В числе первых «Героями» стали пилоты, спасшие экипаж ледокола «Челюскин» и всех, кто участвовал в экспедиции по Арктике. Всего за 68 лет с начала основания до распада СССР звание присудили почти 13 тысячам отличившихся.

Традиции праздника

Торжества, посвященные кавалерам георгиевских лент, в Царской России проходили по одному регламенту. Орденоносцев приглашали в петербургский Зимний дворец. Программа праздника включала соборное богослужение, роскошный банкет, артиллерийский салют со стен Петровской крепости и Адмиралтейства.

В последние десятилетия мероприятия проходят с участием главы государства. В московском Кремле чествуют Героев СССР и России, обладателей ордена Славы и Святого Георгия. Среди участников также присутствуют члены правительства, депутаты, сенаторы, труженики науки, культуры, искусства и общественники.

Праздничные мероприятия

Праздник активно отмечают во всех уголках России. В популяризацию вложили вклад различные организации, призванные воспитывать у россиян патриотический дух.

В музеях проходят приуроченные к празднику выставки, акции, концерты. В школах преподаватели стараются провести «Уроки мужества»: детям объясняют смысл праздника, значение даты для истории Родины.

Современные герои

Точное количество присвоенных наград современникам сложно назвать, так как многие данные не подлежат разглашению. В 1992 году посмертную награду получил генерал-майор авиации Суламбек Осканов. Он управлял самолетом МиГ-29, когда внезапно произошла техническая неисправность. Осканов пожертвовал своей жизнью, чтобы при крушении увести воздушное судно подальше от жилого поселка Хворостянка под Липецком.