Колдунья собирается решать проблемы прибалтийской страны

Саниту Петере в Латвии знают как целительницу, которая лечит камнями. Теперь она займется политикой / Фото: соцсети / ©F64

В среду, 7 декабря, латвийский депутат Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощники Саниту Петере, которая в Латвии известна как «белая ведьма». «Вечерняя Москва» узнала, как колдунья может помочь политику.

Петере в Латвии — известная целительница и литотерапевт: лечит камнями. Женщина открыто называет себя ведьмой, однако не злой, а «белой».

— В качестве помощницы я буду помогать депутату разобраться в социальных вопросах, в которых я очень сильна, — заявила Петере. — Ведьмы важны и полезны в политике и активно в ней участвуют. В каждой латвийской партии есть хотя бы одна ведьма.

Политики часто пользуются услугами мистиков. Американский президент Франклин Рузвельт прислушивался к советам астролога Джин Диксон, французский лидер Жак Ширак брал уроки магического воздействия на собеседников у сенегальского колдуна Сиди Мансура, а «железная леди» Маргарет Тэтчер заказывала гороскопы у Марджори Орр — астролога из Глазго.

— Известно, что Адольф Гитлер тесно сотрудничал с главным в ту эпоху сатанистом Алистером Кроули, — говорит «Вечерней Москве» кандидат исторических наук Сергей Забродин. — Именно Кроули в 1930-х консультировал нацистскую верхушку и стоял у истоков создания оккультных организаций Третьего рейха. Идеи этого мистика легли в основу расовой доктрины нацизма.

У Иосифа Сталина был свой «магический помощник» — Вольф Мессинг.

— Он предсказал падение Гитлера, если тот решиться напасть на Россию, и знал будущее самого Сталина, — рассказывает Сергей Викторович. — Одним из прогнозов был распад СССР и возрождение его в новом качестве. Что, возможно, мы сейчас и наблюдаем.

С президентом США Рональдом Рейганом постоянно была на связи астролог Джоан Куигли.

— Именно она рекомендовала подходящие по астрологическому прогнозу дни для переговоров, встреч, перелетов и обращений к нации, — отмечает Сергей Забродин. — Доподлинно известно, что Рейган встречался с Михаилом Горбачевым только в «благоприятные» для себя дни.

Что касается российских лидеров, то Бориса Ельцина, как известно, консультировала астролог и целитель Джуна Давиташвили. Хотя особых успехов в политике он не добился.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Федоров, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект»:

— Не нужно считать политиков небожителями. Они такие же, как все, люди. И тоже могут ударяться в мистику. Особенно когда в их руках сосредоточены огромная власть, деньги, влияние, и все это, конечно, очень хочется сохранить. Вот люди и обращаются к разного рода экстрасенсам и астрологам.