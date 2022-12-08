Содержание становится важнее формы

Актриса Елизавета Арзамасова в роли Золушки в премьерном спектакле МХАТа / Фото: Вероника Мовчан / Пресс-служба МХАТ им. Горького

Россия, Москва, Тверской бульвар, 22 Карта всех событий

9 декабря во МХАТе им. Горького состоится премьера спектакля «Золушка» по пьесе Евгения Шварца.

Распахиваются золотые ворота в сказочное королевство, и тут же зритель оказывается у домика лесничего. Сюда торопится король, выбегающий прямо через зал. Он спешит оповестить всех, что состоится долгожданный бал, а лесничего просит подстрелить побольше дичи. Золушка в спектакле не такая, как мы привыкли. Она трудолюбива и добра, но напоминает обиженного подростка, которого ранит несправедливое отношение мачехи. От злости она отправляется охотиться с отцом на уток. Но «пацанство» заметно в Золушке только до появления Феи. В сверкающем платье та парит в воздухе и творит волшебство.

— В детстве я думала, что это сказка о мечте, которая сбудется, — рассказала актриса, сыгравшая в спектакле Фею, Ирина Линдт. — Сейчас вижу другой посыл: кто умеет терпеть, тот дождется счастья.

На глазах у зрителей скромный наряд Золушки превращается в воздушное зефирно-розовое платье, а сама героиня обретает грациозность настоящей принцессы.

— Золушка — смелая, неунывающая, трудолюбивая девушка, верящая в сказку, — рассказала о своей героине актриса Елизавета Арзамасова. — Для взрослых это история о том, что содержание всегда важнее формы.

В спектакле появляется новый, так сказать, персонаж — убегающее время, которое отсчитывает минуты счастья для Золушки на балу, напоминая. Не обошлось и без хрустальной туфельки.

В финале Мачехе не удалось обманом выдать свою родную дочь за Принца. Как итог звучат слова: «Никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Стародубцев, режиссер спектакля:

— Нам всем сейчас очень не хватает сказки, волшебства, веры в мечту и всего самого светлого, что есть вокруг нас, а еще красоты и ощущения праздника. Тот гениальный фильм «Золушка» 1947 года возник в непростое, послевоенное время, когда людям тоже нужна была сказка. Автор пьесы Евгений Шварц — сильный драматург, и он создал не просто гротескную сказку, а глубокое произведение. Это история о мечте и о любви, которые способны изменить все вокруг и самого человека.