Открыта регистрация для посещения бесплатных катков

Фото: Главархив Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Около 100 лет назад в нашей газете, как и сейчас, писали о развитии инфраструктуры, благоустройстве территорий, а также о том, как москвичам разнообразить свой досуг.

Подготовиться к веселью

«Стадионы готовятся к открытию катков. А пока надо спешно поточить, приклепать и отремонтировать коньки. На стадионах имеется для этого полная возможность. В парке культуры, например, уже с 15 ноября специальная мастерская занимается ремонтом коньков».

8 декабря 1934 года

Сейчас наточить коньки можно перед выходом на лед — в специальных пунктах, организованных на территории многих московских катков. Хотя москвичи часто предпочитают брать коньки напрокат, даже если есть свои. Но подготовиться к катанию нужно и им. Например, заранее зарегистрировавшись на бесплатный сеанс.

— В понедельник, 5 декабря, открывается регистрация для всех желающих покататься на бесплатных катках площадок «Московских сезонов». С 9 декабря на 19 катках катание будет организовано по сеансам. Предварительная регистрация доступна в приложении и на сайте, — сообщили в пресс-службе «Московских сезонов».

2 декабря 2022 года

Благоустройство территорий

«Закончены строительство и художественное оформление аэроклуба в Тушине. Перед клубом разбито 10 скверов с цветниками, фонтанами и спортплощадками. Фикусы, гвоздика, белый тюльпан, розы украсят цветники. На территории в 100 гектаров сделаны дубовые, липовые, буковые и хвойные аллеи».

10 декабря 1934 года

В апреле этого года в столице начались работы по благоустройству бульвара Яна Райниса.

— Речь идет о зеленой зоне вдоль жилых кварталов на границе районов Северное и Южное Тушино. На бульваре разобьют около 88 тысяч квадратных метров газона, высадят цветники из многолетников, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

13 июля 2022 года

Перспективы развития

«В южном районе Москвы недалеко от автозавода имени Сталина будет построен крупный — Южный порт столицы. Неузнаваемыми станут берега Москвы-реки и территория теперешних сел Кожухова, Нагатина и Сукина болота».

8 декабря 1935 года

В 2023 году после реконструкции планируется открыть Южный речной вокзал. Он не использовался по назначению почти 25 лет.

— Эта территория — одна из будущих точек роста, важных для всего города, и мы должны подготовить ее для будущих нагрузок. Ключевым объектом транспортной инфраструктуры этого района будет станция метро «Южный порт», которая войдет в Люблинско-Дмитровскую линию, а примыкающая к ней пешеходная эстакада обеспечит выход пассажиров к Москве-реке, — сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

17 июня 2022 года